Ante baja asistencia, TED Cochabamba amplía horarios de capacitación para jurados

Las capacitaciones se realizarán hasta el 21 de marzo y buscan preparar a jurados y notarios electorales para el manejo del material y el procedimiento de votación.
El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba habilitó cuatro horarios de capacitación para jurados electorales en el Centro de Convenciones Víctor Blajot, con el objetivo de facilitar la formación de quienes no pudieron asistir a las sesiones programadas en sus recintos de votación, rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.
Las jornadas están dirigidas a jurados y notarios electorales que cumplirán funciones en las mesas de votación durante la jornada electoral.
De acuerdo con el cronograma, los cursos se desarrollan de lunes a domingo en cuatro horarios:
Primer grupo: de 08:30 a 11:30
Segundo grupo: de 11:30 a 14:30
Tercer grupo: de 14:30 a 17:30
Cuarto grupo: de 18:00 a 21:00
El TED recordó que estas capacitaciones buscan garantizar que los jurados conozcan correctamente el procedimiento de votación y el manejo del material electoral, para asegurar un proceso transparente y ordenado en el departamento de Cochabamba.
La medida se da en medio de la preocupación de las autoridades electorales por la baja asistencia a las capacitaciones. Aunque más del 70% de los ciudadanos sorteados ya fueron notificados, solo el 14% asistió hasta ahora a los cursos de formación.
