Joven resulta herido tras presunto ataque de su pareja con machete y combo en Santa Cruz

Un joven resultó gravemente herido luego de ser atacado presuntamente por su pareja con un machete y un combo en un hecho ocurrido en la zona comprendida entre el segundo y tercer anillo de la avenida Prefecto Rivas, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con el reporte de Bomberos de la Policía, la víctima fue encontrada en inmediaciones de un taller mecánico luego de que trabajadores del lugar alertaran a las autoridades al verlo herido.

El sargento Roberto Ruiz, bombero de la Policía, informó que al llegar al lugar hallaron al joven tendido en el suelo y con una herida abierta en la frente.

“Lo hemos encontrado por las inmediaciones de un taller mecánico. Ellos fueron quienes llamaron a la unidad. El paciente estaba en cúbito dorsal y presentaba una herida abierta en la frente que, según nos indicó, habría sido causada con un machete”, explicó el uniformado.

Durante la evaluación médica inicial, los rescatistas también evidenciaron múltiples golpes en el cuerpo.

“Al momento de tomar sus signos vitales se evidenciaron golpes policontusos alrededor del cuerpo, aparentemente provocados con un combo, según lo que indicó el mismo paciente”, agregó Ruiz.

Tras recibir atención primaria, el joven fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica.

Presunta agresora huyó

Según relataron vecinos del lugar, la supuesta agresora habría escapado tras el ataque y hasta el momento se desconoce su paradero.

“Los vecinos indican que salió corriendo con rumbo desconocido. El paciente también señaló que ella habría ingresado a la vivienda trepando por la parte superior de la casa, aunque se desconoce el motivo”, señaló el bombero.

El joven logró salir de su domicilio para pedir ayuda y caminó hasta un taller mecánico cercano, donde finalmente se descompensó.

“Cuando salió a pedir ayuda llegó hasta el taller mecánico y ahí es donde se ha descompensado. La gente se alarmó y llamó a nuestra unidad”, añadió.

Familia exige justicia

La madre de la víctima manifestó que, según su versión, no sería la primera vez que su hijo sufre agresiones por parte de la misma mujer, por lo que pidió a las autoridades que se dé con su paradero y se investigue el hecho.

Hasta el momento, la presunta agresora no ha sido localizada y el caso deberá ser investigado por las autoridades correspondientes.

