Reprogramación de vuelos: esto recibieron los pasajeros afectados de BoA

La aerolínea estatal informó que las demoras y cambios en la programación se debieron a colisiones de aves con una aeronave y a condiciones meteorológicas adversas.

Silvia Sanchez

09/03/2026 15:10

Reprogramación de vuelos: esto recibieron los pasajeros afectados de BoA. Foto ABI.
La Paz, Bolivia

La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) informó que los pasajeros afectados por reprogramaciones de vuelos el pasado sábado recibieron compensaciones, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Mediante un comunicado, la empresa explicó que durante esa jornada se registraron situaciones imprevistas que afectaron temporalmente la programación de vuelos.

Entre los incidentes reportados se encuentran colisiones de aves con el fuselaje y el parabrisas de una aeronave, hechos que obligaron a realizar revisiones técnicas inmediatas siguiendo los protocolos de seguridad aeronáutica.

Demoras y ajustes en los vuelos

Además, la aerolínea indicó que condiciones meteorológicas adversas también influyeron en la operación, lo que obligó a realizar ajustes en la malla de vuelos.

“Estas circunstancias generaron demoras y reprogramaciones. En todos los casos se activaron los procedimientos de asistencia al pasajero”, señaló la empresa en el comunicado.

 

¿Qué compensación recibieron?

De acuerdo con la aerolínea, los pasajeros afectados accedieron a distintas medidas de asistencia, entre ellas:

  • Reprogramación de sus vuelos sin costo adicional

  • Alimentación durante la espera

  • Hospedaje, en los casos en que las demoras se prolongaron

  • Compensaciones establecidas por la normativa aeronáutica

BoA señaló que su personal realizó seguimiento permanente a los viajeros para asegurar que puedan abordar los siguientes vuelos disponibles y continuar su trayecto hacia su destino final.

Qué pasó con los vuelos

La aerolínea explicó que las reprogramaciones se debieron a situaciones imprevistas que afectaron temporalmente la operación aérea.

Entre ellas se registraron colisiones de aves con el fuselaje y el parabrisas de una aeronave, lo que obligó a realizar revisiones técnicas inmediatas siguiendo los protocolos de seguridad.

A esto se sumaron condiciones meteorológicas adversas, que también obligaron a realizar ajustes en la malla de vuelos.

“Lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos la comprensión de nuestros pasajeros. La seguridad de nuestras operaciones es siempre nuestra máxima prioridad”, señaló la empresa en su comunicado.

 

 

 

