Lluvias provocan turbiones y crecida de ríos en Santa Cruz

Las intensas lluvias registradas en el departamento de Santa Cruz están provocando turbiones en varios ríos de la región, informó el director del Servicio de Encauzamiento de Ríos (Searpi), José Antonio Rivero.

La autoridad señaló que en la cuenca del río Piraí se registran niveles que superan los 8,5 metros, lo que refleja el incremento del caudal debido a las precipitaciones.

Rivero detalló que otras crecidas importantes se registraron en el río Surutú, con un aumento de tres metros; en el río Yapacaní, con cuatro metros; y en el río Grande, que alcanzó niveles cercanos a los 8,5 metros.

Ante esta situación, la autoridad recomendó a la población tomar precauciones y evitar acercarse a los ríos durante los turbiones.

“Hay que tomar los recaudos necesarios, evitar estar cerca de los ríos o intentar cruzarlos cuando están con turbión”, señaló Rivero.

Desde el Searpi indicaron que, hasta el momento, no se han reportado desbordes, y que los defensivos continúan respondiendo adecuadamente, pese a la saturación de suelos provocada por la prolongada temporada de lluvias.

