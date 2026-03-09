Pasado el mediodía de este lunes 9 de marzo fue encontrado el cuerpo de José Rodríguez Rocha, el hombre que había sido arrastrado por la corriente del río Piraí mientras intentaba cruzarlo junto a su madre. La información fue confirmada por un bombero de la Policía a Red Uno.

El hecho ocurrió la tarde del sábado 7 de marzo en la localidad Sombrerito, en el municipio de La Guardia, departamento de Santa Cruz.

Según relataron familiares de la víctima, José Rodríguez Rocha, de 37 años, había visitado junto a su madre a unos parientes en la zona. Cuando ambos regresaban decidieron atravesar el río; sin embargo, la fuerza de la corriente comenzó a arrastrarlos.

Hallan el cuerpo del hombre arrastrado por el río Piraí

Personas que se encontraban cerca ingresaron al agua para auxiliarlos y lograron rescatar a la mujer adulta. No obstante, el hombre fue llevado por la corriente y desapareció río abajo.

Desde la noche del sábado, familiares iniciaron una intensa búsqueda con el apoyo de bomberos, rescatistas y efectivos policiales. Durante las primeras horas recorrieron la zona y también presentaron la denuncia correspondiente ante la Policía.

Hallan el cuerpo del hombre arrastrado por el río Piraí

“Estamos buscando a mi sobrino, que se llama José Rodríguez Rocha. Desde ayer en la noche estamos buscándolo. Hemos estado hasta las tres de la mañana y también fuimos a presentar la denuncia”, señaló en su momento la tía del desaparecido, quien además pidió colaboración a la población para dar con su paradero.

El dramático momento en que Rodríguez Rocha fue arrastrado por el río quedó registrado en un video grabado por una persona que se encontraba en el lugar. En las imágenes se observa cómo la fuerza del agua lo arrastra mientras varias personas intentan ayudarlo.

Hallan el cuerpo del hombre arrastrado por el río Piraí

“Agárralo”, se escucha decir a uno de los testigos, mientras el hombre pedía desesperadamente “¡Ayuda!” antes de desaparecer entre la corriente.

Tras dos días de búsqueda, rescatistas finalmente lograron localizar el cuerpo del hombre en el río Piraí, poniendo fin a la intensa búsqueda realizada por familiares y equipos de emergencia.

Mira la programación en Red Uno Play