Dos arrestados tras atraco en surtidor: delincuentes en moto se llevaron Bs 865

Dos delincuentes a bordo de una motocicleta perpetraron un atraco en un surtidor ubicado en la zona norte de Santa Cruz, de donde sustrajeron Bs 865 tras intimidar con un arma de fuego a una trabajadora. El hecho fue registrado por cámaras de seguridad y es investigado por la Policía.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Jhonny Coca, informó que el asalto ocurrió a la altura del kilómetro 15, cuando los antisociales interceptaron a las vendedoras del surtidor.

“Dos personas a bordo de una motocicleta interceptan a las vendedoras del surtidor, ingresan al lugar, amedrentan a la trabajadora con un arma de fuego y le sustraen dinero por la suma de 865 bolivianos”, explicó la autoridad policial.

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones. Según Coca, las condiciones climáticas del momento dificultaron la fuga de los sospechosos, por lo que se procedió a recolectar imágenes de las cámaras de seguridad del surtidor y de viviendas cercanas.

Las grabaciones permitieron identificar que los sospechosos se desplazaban por el sector de Satélite Norte. En un operativo realizado la tarde del día siguiente, dos personas que se movilizaban en una motocicleta fueron arrestadas con fines investigativos.

Sin embargo, la Policía aún no ha establecido con certeza su participación en el atraco. Las investigaciones continúan a cargo de personal de la Felcc y de la Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de Montero.

Las autoridades indicaron que las cámaras de seguridad serán clave para esclarecer el hecho.

