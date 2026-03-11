¿Es prohibido volar drones en el Cristo de la Concordia? La Alcaldía aclara la polémica tras video viral

Un video difundido en la plataforma TikTok, donde se observa a un guardia municipal solicitando autorización a un operador de dron en el cerro San Pedro, desató una ola de dudas y críticas. Ante la confusión, la Alcaldía de Cochabamba aclaró quiénes necesitan permiso y quiénes pueden volar sin restricciones en el atractivo turístico más importante de la ciudad.

Uso particular y turístico: Totalmente permitido

El Director de Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), Ronald Crespo, fue enfático al señalar que el uso recreativo no tiene restricciones. Los turistas (nacionales o extranjeros), artistas que graben videos musicales, medios de comunicación o ciudadanos que deseen captar imágenes para recuerdo personal pueden hacerlo sin necesidad de trámites.

"La gente puede venir con su droncito, sacarse una imagen o un video; puede hacerlo. También deportistas o personas con fines religiosos y culturales. Está totalmente permitido", aseguró la autoridad, desmintiendo que exista una prohibición generalizada.

¿Quiénes sí deben solicitar autorización?

La regulación apunta exclusivamente a quienes realizan una actividad económica en el sector. Al igual que los fotógrafos tradicionales que cobran por capturar imágenes en el Cristo, ha surgido un grupo de operadores que ofrecen servicios de filmación aérea al paso.

Para ellos, la Alcaldía exige un permiso con el fin de evitar el uso indiscriminado y garantizar la seguridad:

Es gratuito por ahora: Actualmente se trabaja en una normativa para que, a futuro, esta actividad comercial tenga un costo (impuesto temporal).

Registro de seguridad: El solicitante debe llenar un formulario que incluye información de la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) y una declaración de riesgo.

Trámite personal: La autorización se gestiona directamente en la Dirección de Turismo de la Alcaldía.

El municipio justificó la medida debido a la gran afluencia de personas, especialmente los fines de semana. Una saturación de drones operando con fines de lucro sin control podría representar un peligro para los visitantes.

Finalmente, las autoridades reconocieron que algunos guardias municipales podrían estar desinformados sobre la distinción entre uso comercial y particular, por lo que instan a la población a conocer sus derechos: si no hay lucro, no hay restricción.

