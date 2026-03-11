TEMAS DE HOY:
El Torno vuelve a inundarse y deja vehículos atrapados tras intensas lluvias

El municipio cruceño enfrenta un colapso vial con conductores y peatones afectados por el temporal.

Ximena Rodriguez

10/03/2026 20:47

Foto: Red Uno.
La localidad de El Torno volvió a inundarse esta tarde tras una persistente lluvia que transformó las principales vías urbanas en caudalosos ríos. Esta situación ocurre apenas 24 horas después de que el municipio sufriera un evento similar, dejando a la población en un estado de vulnerabilidad crítica.

El tráfico en la carretera se vio severamente interrumpido por el nivel del agua, provocando que varios vehículos quedaran varados en medio de la ruta. Ante la imposibilidad de circular con normalidad, muchos transeúntes optaron por cruzar las intersecciones a pie y con los zapatos en mano para resguardar sus pertenencias.

La acumulación de agua ha generado alarma entre los vecinos, quienes ven con preocupación cómo las precipitaciones no dan tregua a la zona.

