Tremendazos reciben el respaldo de los Matreros para ser los coronadores el 2027

La comparsa Matreros anunció formalmente su apoyo a la postulación de los Tremendazos para coronar el Carnaval 2027.

Jhonny Llado, presidente de los Matreros, afirmó: “Hemos venido a brindarles nuestro apoyo para que el Carnaval 2027 sea histórico, pues cuando los desafíos son grandes, la unión resulta fundamental”.

La decisión implica que los Matreros declinan su propia candidatura para integrar sus propuestas programáticas al proyecto liderado por los Tremendazos. Al respecto, Llado destacó que existen múltiples similitudes entre ambas agrupaciones, lo que permitirá que su plan de trabajo sea un aporte directo para la organización de la ‘fiesta grande’.

Por su parte, el presidente de los Tremendazos, Alejandro Sanguino, recibió el respaldo con entusiasmo, calificándolo como un honor y una gran responsabilidad hacia el pueblo cruceño.

“Es un gran apoyo; ellos han declinado su candidatura en favor de la nuestra y eso habla muy bien de la unidad que quieren proyectar”, señaló el representante.

La alianza apunta a elevar la calidad del evento, teniendo como meta principal el reconocimiento del Carnaval de Santa Cruz como patrimonio inmaterial ante la Unesco. Sanguino enfatizó que este objetivo beneficiará a toda la ciudadanía y que, con el aporte de los Matreros en el carnaval de calle, llegan fortalecidos al día de la elección.

Finalmente, los aspirantes subrayaron que un carnaval de alto nivel requiere años de planificación y no solo meses de anticipación.

“Si nos dan esta confianza a los Tremendazos de ser coronadores, vamos a hacer un carnaval que se va a recordar para siempre”, concluyó Sanguino con optimismo.

Mira la programación en Red Uno Play