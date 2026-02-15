La comparsa Tremendazos alcanzó la gloria máxima al consagrarse como el Gran Campeón del Corso Cruceño 2026, obteniendo una calificación sobresaliente de 98.8 puntos. La Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC) otorgó este Premio Único tras evaluar con rigor el carro alegórico, el desplazamiento y coordinación, vestuario, reina (alegría y carisma) y la originalidad.

Bajo la temática “¡Qué pueblo Tremendazo!”, un total de 70 socios derrocharon color e identidad para homenajear a quienes hacen posible la fiesta grande.

El grupo destacó en categorías clave, logrando una armonía visual que cautivó tanto al público como al jurado calificador.

La soberana de la agrupación, Laida I, fue una pieza fundamental del triunfo gracias a su carisma y alegría desbordante durante todo el recorrido. Su presencia realzó la alegoría de una comparsa que celebra 27 años de trayectoria ininterrumpida defendiendo las tradiciones más profundas de nuestra región.

Tras este importante éxito, los campeones ya fijan sus metas en el horizonte internacional para fortalecer el prestigio de la cultura cruceña. El gran objetivo para el próximo año es ser los coronadores del carnaval 2027 e impulsar las gestiones para que el carnaval de Santa Cruz sea declarado Patrimonio de la Unesco.

