¡Bolivia celebra en África! Ramiro Vaca y Paniagua llevan al Wydad a cuartos

El Wydad de Marruecos logró una victoria clave en la última fecha de la Copa Confederación de la CAF. El equipo marroquí derrotó 2-0 al Azam FC de Tanzania y aseguró su clasificación a los cuartos de final del torneo africano, cerrando la fase de grupos como líder con 15 puntos en seis partidos disputados.

En este encuentro, los bolivianos Ramiro Vaca y Moisés Paniagua fueron titulares y aportaron en un resultado que consolidó el gran momento del club en la competencia internacional.

Ramiro Vaca tuvo una actuación destacada y se mantuvo en cancha hasta el minuto 83 del segundo tiempo. Según los datos de Sofascore, el mediocampista registró dos pases clave, un tiro al arco, 52 toques y tres recuperaciones, alcanzando una calificación de 7.0.

Por su parte, Moisés Paniagua jugó hasta el minuto 57 del segundo tiempo. En su participación, el boliviano sumó 13 toques, completó seis de seis pases (100% de precisión), realizó una recuperación y ganó un duelo desde el piso, obteniendo una puntuación de 6.5.

Con este resultado, Wydad no solo avanzó a la siguiente fase, sino que lo hizo como uno de los equipos más sólidos del torneo, con presencia boliviana en un escenario internacional de alto nivel.

