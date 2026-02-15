Leonardo Zabala marca un golazo de tiro libre en la goleada de Cancún en México

El boliviano Leonardo Zabala se robó los aplausos en la segunda división del fútbol mexicano tras marcar un golazo de tiro libre, en la victoria de Cancún por 4-1 sobre Mineros, en condición de local.

Zabala se paró frente al balón y sacó un remate potente y preciso. Antes de ingresar al arco, la pelota impactó cerca de la escuadra derecha del portero rival y, por la fuerza con la que fue ejecutado el disparo, terminó al fondo de las mallas. La anotación fue destacada como una verdadera obra de arte por la precisión y calidad del golpeo.

El triunfo de Cancún se completó con goles de José Rodríguez, quien anotó a los 3 y 78 minutos, además de Rodrigo Reyes, que marcó a los 55’. El tanto del boliviano llegó a los 3 minutos de adición del primer tiempo, en un momento clave para ampliar la diferencia antes del descanso.

Con este resultado, Cancún consiguió una victoria importante en la competencia, mientras Zabala continúa ganando protagonismo y dejando su huella en el fútbol mexicano.

Mira la programación en Red Uno Play