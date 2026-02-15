Empresarios estiman que el Carnaval de Oruro alcanzará los $us 80 millones en movimiento económico

El movimiento económico generado por el Carnaval de Oruro 2026 podría alcanzar los $us 80 millones, superando las previsiones iniciales y las cifras registradas en anteriores gestiones, así lo afirmó el presidente de la Cámara de Industrias y Comercio de Oruro, José Peñaranda.

La evaluación fue realizada en el marco de la tradicional festividad en honor a la Virgen del Socavón, cuya Entrada folklórica se desarrolló el sábado con la participación de miles de danzarines y visitantes nacionales e internacionales.

“Hemos ido evaluando en el último convite, viendo cómo se está dando la actividad, y hemos visto que esa cifra, ese valor prácticamente puede ser quebrado en este carnaval”, señaló optimista en contacto con una radioemisora local.

De acuerdo con Peñaranda, antes del inicio de la festividad se proyectaba un movimiento económico de $us 60 millones, similar al del año pasado. Sin embargo, tras observar el flujo de actividad comercial y turística, el empresariado decidió elevar la estimación.

Recordó que en 2025 se logró una recaudación aproximada de $us 67 millones y sostuvo que esta versión será “más interesante, mucho más dinámica y habrá una generación mayor de recursos”.

Entre los factores que impulsan este crecimiento, mencionó la habilitación de nuevas conexiones de transporte. Destacó la apertura temporal del aeropuerto de Oruro como internacional, lo que facilitó la llegada de vuelos privados y turistas extranjeros.

“El Viceministerio de Transportes lo primero que hace es habilitar el aeropuerto de Oruro como internacional en esta temporada, eso está permitiendo la llegada de vuelos privados, hay empresas privadas que han solicitado utilizar el aeropuerto de Oruro como área base para poder permitir que turistas extranjeros lleguen a la ciudad de Oruro”, explicó.

Asimismo, subrayó la puesta en marcha del Tren de Pasajeros, impulsado por la Empresa Ferroviaria Andina, medida que —según afirmó— favorece el incremento del flujo de visitantes.

