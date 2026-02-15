Camila I y los Testarudos deslumbran en su paso triunfal por el Cambódromo

El reloj marcaba poco después de la medianoche cuando el Cambódromo se detuvo para presenciar el momento más esperado: el paso de Camila I por el palco oficial y la tarima de Red Uno. El público, que se mantuvo firme en sus lugares durante toda la jornada, recibió a la soberana entre vítores, fuegos artificiales, flashes y una ovación ensordecedora.

Un escudo monumental sobre ruedas

El carro alegórico, de dimensiones imponentes, se convirtió en el centro de todas las miradas. La estructura fue diseñada como un homenaje directo al Escudo de Santa Cruz, recreando sus elementos históricos a una escala monumental.

Diseño cívico: El carro resaltó la identidad cruceña a través de la representación de sus símbolos más sagrados.

Impacto visual: Los elementos del escudo, integrados con los leones dorados y la corona giratoria, crearon una estampa de gran fuerza visual. Además de las banderas cruceñas.

Elegancia y precisión en la coreografía

Acompañando a la reina, la comparsa coronadora Testarudos hizo gala de una preparación impecable. Los comparseros, vestidos con trajes en tonos rojo y dorado, ejecutaron una coreografía que fue el resultado de meses de ensayos, demostrando la disciplina detrás de la fiesta.

La soberana no dejaba de mandar besos y bailar.

Cobertura total de la Red Uno

La "Casa de la Alegría" reafirmó su compromiso con la tradición cruceña a través de una transmisión histórica:

Digital: Cobertura ininterrumpida a través de redes sociales desde las 19:00 horas.

Televisión: Señal abierta para todo el país a partir de las 21:00 horas, llevando cada detalle del Corso a los hogares bolivianos.

Con este paso triunfal, Camila I no solo consolidó su reinado en el Cambódromo, sino que dio inicio oficial a los tres días de mojazón que ahora se trasladan a las calles de la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play