Carnaval 2026

El presidente Rodrigo Paz Pereira se suma a la alegría del Corso cruceño

Acompañado de la primera dama, María Elena Urquidi, el mandatario se instaló en el palco de la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC).

Milen Saavedra

14/02/2026 21:30

Santa Cruz, Bolivia

La máxima autoridad del país, el presidente Rodrigo Paz Pereira, arribó la noche de este sábado al Cambódromo para ser parte del Corso cruceño. Su llegada, registrada cerca de las 21:00 horas, marca un hito de integración en una de las festividades culturales más importantes de Bolivia.

Acompañado de la primera dama, María Elena Urquidi, el mandatario se instaló en el palco de la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC). Desde allí, junto a un equipo de autoridades nacionales, el jefe de Estado se dispuso a presenciar el desfile de las comparsas, los carros alegóricos y la belleza de las reinas.

Identidad y color: El distintivo naranja

Un detalle que no pasó desapercibido fue la vestimenta de la comitiva presidencial. En un gesto de cercanía con la tradición local, todos lucieron:

  • Casacas naranjas: Diseñadas con iconografía representativa de la identidad de Santa Cruz.

  • Mensaje de unidad: La prenda lleva inscrita su ya característica frase "Bolivia, Bolivia, Bolivia, Bolivia, Bolivia", reforzando el mensaje de cohesión nacional en el marco de la celebración.

La presencia del presidente Paz Pereira en el palco de la ACCC destaca la relevancia del Carnaval de Santa Cruz como un motor cultural y turístico que une al país bajo la premisa de la alegría y el respeto a las tradiciones regionales.

 

