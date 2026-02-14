TEMAS DE HOY:
Conrrado Moscoso cambió la raqueta para bailar en el Carnaval de Oruro

El número uno del ráquetbol mundial, Conrrado Kevin Moscoso Ortiz, volvió a las calles de Oruro para bailar en honor a la Virgen del Socavón.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/02/2026 19:51

Oruro, Bolivia

El orgullo boliviano, Conrrado Moscoso, dejó por unos días la raqueta para sumarse a la devoción y la fiesta del Carnaval de Oruro, donde volvió a bailar en honor a la Virgen del Socavón.

El actual número uno del ráquetbol mundial participó activamente en la entrada folklórica, reafirmando una promesa que cumple desde hace más de cinco años. Entre música, color y fe, Moscoso recorrió las calles de Oruro junto a miles de danzarines y devotos que rinden homenaje a la Virgen.

“Me alegra estar aquí, con la gente y que viva el carnaval”, expresó el atleta, quien fue recibido con muestras de cariño y admiración por parte del público.

Moscoso ha demostrado que, además de su disciplina y talento en el deporte, mantiene un fuerte compromiso con sus raíces y tradiciones. Cada año, cuando el calendario lo permite, regresa a Oruro para cumplir su promesa y participar de una de las festividades culturales y religiosas más importantes del país.

El Carnaval de Oruro, declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, volvió a reunir a miles de bailarines y espectadores, entre ellos figuras destacadas como Moscoso, que con orgullo llevan en alto el nombre de Bolivia dentro y fuera de las canchas.

 

