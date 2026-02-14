Risas, disfraces y alegría: así se vivió el Corso Infantil en La Paz

El centro de La Paz se llenó de risas, disfraces y entusiasmo este sábado por la mañana durante el tradicional Corso Infantil, una de las actividades más esperadas del Carnaval paceño.

Cientos de niños, acompañados por sus padres y autoridades municipales, recorrieron las principales calles del casco urbano en una jornada marcada por la música y la diversión.

Un recorrido lleno de color y emoción

La actividad fue encabezada por el alcalde Iván Arias, y se desarrolló desde la Plaza San Francisco hasta la Plaza del Estudiante, atravesando el tradicional El Prado de La Paz.

Los pequeños participaron caracterizados como superhéroes, princesas, personajes animados y figuras tradicionales, acompañados por bandas musicales que animaron todo el recorrido.

“Papás felices y muchos niños”

Durante el acto de apertura, el alcalde destacó la masiva participación.

“Miren la cantidad de niños presentes, papás felices. Estamos inaugurando el Corso Infantil, donde hay muchos niños”, señaló Arias, según informó la Agencia Boliviana de Información.

Sin embargo, también llamó la atención a algunos asistentes por el uso de agua durante la actividad.

Llamado a la moderación

La autoridad municipal pidió responsabilidad durante las celebraciones.

“Mucha moderación, mucha alegría; no usen agua y no excedan en el consumo de bebidas alcohólicas”, remarcó.

El objetivo, indicó, es preservar el espíritu familiar del Carnaval y garantizar espacios seguros para los niños.

Continúan las actividades carnavaleras

Las celebraciones en la sede de gobierno continuarán en los próximos días con:

La tradicional farándula de pepinos (domingo)

El Jisk’a Anata (lunes)

Actividades culturales y recreativas para toda la familia

El Carnaval paceño mantiene así su carácter participativo, integrando a niños, jóvenes y adultos.

