Lo que debes revisar en tu auto a GNV antes de salir a carretera

14/02/2026 15:49
Cada vez más conductores optan por convertir sus vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV) por ser una alternativa económica y ecológica. Sin embargo, su uso seguro depende del cuidado y mantenimiento adecuado del sistema.
Con prevención y responsabilidad, tu viaje puede ser más tranquilo y sin riesgos.
Recomendaciones oficiales para un viaje seguro
La Agencia Nacional de Hidrocarburos emitió una serie de recomendaciones clave para evitar accidentes durante el uso y abastecimiento de GNV.
Durante la carga de GNV
Al momento de cargar combustible, toma en cuenta estas medidas esenciales:
Desciende del vehículo junto con tus acompañantes.
Si transportas a personas con discapacidad, niños, adultos mayores o mujeres embarazadas, carga antes de recogerlos.
Apaga el motor y equipos eléctricos
Incluye celulares, radios y cualquier dispositivo electrónico.
No fumes ni manipules objetos inflamables
El gas natural es altamente inflamable.
Respeta los mantenimientos obligatorios
Las inspecciones periódicas previenen fugas y fallas.
Cuidado del cilindro: claves para tu seguridad
Un cilindro en buen estado es fundamental para evitar emergencias.
Precauciones y cuidados principales:
Inspección periódica
Revisa cada mes fugas, corrosión o daños.
Instalación certificada
Debe estar firme, en zona ventilada y bien asegurada.
Mantenimiento de válvulas
No las fuerces y mantenlas cerradas cuando no se usen.
Protección contra la corrosión
Mantén el cilindro limpio, seco y pintado.
Componentes certificados
Usa solo mangueras, reguladores y piezas autorizadas.
Detección de fugas
Usa agua con jabón.
Nunca fuego.
Si hueles gas, apaga todo y ventila.
Prueba hidrostática: no la descuides
Es indispensable respetar las fechas de la prueba hidrostática del cilindro.
Además:
Esto garantiza que el cilindro soporte la presión de manera segura.
GNV: una alternativa segura si se usa bien
Los sistemas convertidos a GNV son confiables cuando se utilizan correctamente. Además, aportan beneficios como:
Menor contaminación
Ahorro económico
Uso sostenible
Mayor eficiencia
Pero todo esto solo es posible con responsabilidad.
