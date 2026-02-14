TEMAS DE HOY:
Lo que debes revisar en tu auto a GNV antes de salir a carretera

Con prevención y responsabilidad, tu viaje puede ser más tranquilo y sin riesgos.

Silvia Sanchez

14/02/2026 15:49

Lo que debes revisar en tu auto a GNV antes de salir a carretera. Foto archivo ABI.
Bolivia

Cada vez más conductores optan por convertir sus vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV) por ser una alternativa económica y ecológica. Sin embargo, su uso seguro depende del cuidado y mantenimiento adecuado del sistema.

Recomendaciones oficiales para un viaje seguro

La Agencia Nacional de Hidrocarburos emitió una serie de recomendaciones clave para evitar accidentes durante el uso y abastecimiento de GNV.

Durante la carga de GNV

Al momento de cargar combustible, toma en cuenta estas medidas esenciales:

Desciende del vehículo junto con tus acompañantes.
Si transportas a personas con discapacidad, niños, adultos mayores o mujeres embarazadas, carga antes de recogerlos.

Apaga el motor y equipos eléctricos
Incluye celulares, radios y cualquier dispositivo electrónico.

No fumes ni manipules objetos inflamables
El gas natural es altamente inflamable.

Respeta los mantenimientos obligatorios
Las inspecciones periódicas previenen fugas y fallas.

Cuidado del cilindro: claves para tu seguridad

Un cilindro en buen estado es fundamental para evitar emergencias.

Precauciones y cuidados principales:

Inspección periódica

  • Revisa cada mes fugas, corrosión o daños.

Instalación certificada

  • Debe estar firme, en zona ventilada y bien asegurada.

Mantenimiento de válvulas

  • No las fuerces y mantenlas cerradas cuando no se usen.

Protección contra la corrosión

  • Mantén el cilindro limpio, seco y pintado.

Componentes certificados

  • Usa solo mangueras, reguladores y piezas autorizadas.

Detección de fugas

  • Usa agua con jabón.

  • Nunca fuego.

  • Si hueles gas, apaga todo y ventila.

Prueba hidrostática: no la descuides

Es indispensable respetar las fechas de la prueba hidrostática del cilindro.

Además:

  •  Realiza reparaciones solo en talleres autorizados
  •  No modifiques el sistema por cuenta propia
  •  Cambia piezas defectuosas inmediatamente

Esto garantiza que el cilindro soporte la presión de manera segura.

GNV: una alternativa segura si se usa bien

Los sistemas convertidos a GNV son confiables cuando se utilizan correctamente. Además, aportan beneficios como:

  • Menor contaminación

  • Ahorro económico

  • Uso sostenible

  • Mayor eficiencia

Pero todo esto solo es posible con responsabilidad.

