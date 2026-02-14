Lo que debes revisar en tu auto a GNV antes de salir a carretera

Cada vez más conductores optan por convertir sus vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV) por ser una alternativa económica y ecológica. Sin embargo, su uso seguro depende del cuidado y mantenimiento adecuado del sistema.

Con prevención y responsabilidad, tu viaje puede ser más tranquilo y sin riesgos.

Recomendaciones oficiales para un viaje seguro

La Agencia Nacional de Hidrocarburos emitió una serie de recomendaciones clave para evitar accidentes durante el uso y abastecimiento de GNV.

Durante la carga de GNV

Al momento de cargar combustible, toma en cuenta estas medidas esenciales:

Desciende del vehículo junto con tus acompañantes.

Si transportas a personas con discapacidad, niños, adultos mayores o mujeres embarazadas, carga antes de recogerlos.

Apaga el motor y equipos eléctricos

Incluye celulares, radios y cualquier dispositivo electrónico.

No fumes ni manipules objetos inflamables

El gas natural es altamente inflamable.

Respeta los mantenimientos obligatorios

Las inspecciones periódicas previenen fugas y fallas.

Cuidado del cilindro: claves para tu seguridad

Un cilindro en buen estado es fundamental para evitar emergencias.

Precauciones y cuidados principales:

Inspección periódica

Revisa cada mes fugas, corrosión o daños.

Instalación certificada

Debe estar firme, en zona ventilada y bien asegurada.

Mantenimiento de válvulas

No las fuerces y mantenlas cerradas cuando no se usen.

Protección contra la corrosión

Mantén el cilindro limpio, seco y pintado.

Componentes certificados

Usa solo mangueras, reguladores y piezas autorizadas.

Detección de fugas

Usa agua con jabón.

Nunca fuego.

Si hueles gas, apaga todo y ventila.

Prueba hidrostática: no la descuides

Es indispensable respetar las fechas de la prueba hidrostática del cilindro.

Además:

Realiza reparaciones solo en talleres autorizados

No modifiques el sistema por cuenta propia

Cambia piezas defectuosas inmediatamente

Esto garantiza que el cilindro soporte la presión de manera segura.

GNV: una alternativa segura si se usa bien

Los sistemas convertidos a GNV son confiables cuando se utilizan correctamente. Además, aportan beneficios como:

Menor contaminación

Ahorro económico

Uso sostenible

Mayor eficiencia

Pero todo esto solo es posible con responsabilidad.

