Asamblea Legislativa prohíbe ch’allas y rituales en sus instalaciones durante Carnaval

Un instructivo interno prohíbe ch’allas, k’oas, consumo de alcohol y festejos no autorizados en oficinas y dependencias legislativas.

Silvia Sanchez

13/02/2026 12:00

Se acabó la ch’alla en la ALP: prohíben festejos por Carnaval en oficinas públicas. Foto Cámara de Diputados.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) determinó prohibir la realización de ch’allas, k’oas y otras actividades carnavaleras en todas sus instalaciones, mediante un instructivo interno difundido este viernes.

La disposición alcanza a oficinas, pasillos y dependencias de los edificios legislativos, con el objetivo de preservar el orden institucional durante el periodo festivo.

Lo que dice el instructivo

El documento instruye a todos los servidores públicos dependientes de ambas cámaras:

“No realizar fiestas ni actividades de reciprocidad y agradecimiento a la Pachamama dentro de los ambientes institucionales”.

Además, se prohíbe:

  •  Festejos no autorizados

  •  Tomas de edificios

  •  Ritualidades internas

  •  Consumo de bebidas alcohólicas

  •  Pernocte en instalaciones

  •  Custodia informal de bienes y equipos

La medida busca evitar el uso indebido de infraestructura pública durante las celebraciones.

Una tradición que ahora queda en pausa

Durante años, especialmente en gestiones vinculadas al Movimiento al Socialismo (MAS), fue común que en oficinas públicas se realicen ch’allas y rituales el viernes previo al Carnaval.

Estas actividades, consideradas por muchos como parte de la identidad cultural, ahora quedan suspendidas dentro del Órgano Legislativo.

Horario especial por Carnaval

En paralelo, el Ministerio de Trabajo dispuso un horario laboral especial para este viernes 13 de febrero:

  •  Sector público: jornada continua de 08:00 a 15:00

  •  Sector privado: tolerancia desde las 15:00

La medida fue confirmada por la agencia estatal Agencia Boliviana de Información (ABI).

Entre disciplina y tradición

La decisión ha generado opiniones divididas. Mientras algunos consideran que fortalece la institucionalidad y el respeto a los espacios públicos, otros creen que limita expresiones culturales profundamente arraigadas.

Para las autoridades, el objetivo principal es garantizar:

  •  Orden administrativo

  •  Uso responsable de bienes públicos

  •  Imagen institucional

  •  Continuidad laboral

Carnaval con reglas

Con esta medida, la ALP deja claro que las celebraciones deberán realizarse fuera de los ambientes oficiales, marcando un límite entre tradición y función pública.

El mensaje es directo: el Carnaval se celebra, pero sin afectar el trabajo ni los espacios del Estado.

