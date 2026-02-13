Asamblea Legislativa prohíbe ch’allas y rituales en sus instalaciones durante Carnaval

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) determinó prohibir la realización de ch’allas, k’oas y otras actividades carnavaleras en todas sus instalaciones, mediante un instructivo interno difundido este viernes.

La disposición alcanza a oficinas, pasillos y dependencias de los edificios legislativos, con el objetivo de preservar el orden institucional durante el periodo festivo.

Lo que dice el instructivo

El documento instruye a todos los servidores públicos dependientes de ambas cámaras:

“No realizar fiestas ni actividades de reciprocidad y agradecimiento a la Pachamama dentro de los ambientes institucionales”.

Además, se prohíbe:

Festejos no autorizados

Tomas de edificios

Ritualidades internas

Consumo de bebidas alcohólicas

Pernocte en instalaciones

Custodia informal de bienes y equipos

La medida busca evitar el uso indebido de infraestructura pública durante las celebraciones.

Una tradición que ahora queda en pausa

Durante años, especialmente en gestiones vinculadas al Movimiento al Socialismo (MAS), fue común que en oficinas públicas se realicen ch’allas y rituales el viernes previo al Carnaval.

Estas actividades, consideradas por muchos como parte de la identidad cultural, ahora quedan suspendidas dentro del Órgano Legislativo.

Horario especial por Carnaval

En paralelo, el Ministerio de Trabajo dispuso un horario laboral especial para este viernes 13 de febrero:

Sector público: jornada continua de 08:00 a 15:00

Sector privado: tolerancia desde las 15:00

La medida fue confirmada por la agencia estatal Agencia Boliviana de Información (ABI).

Entre disciplina y tradición

La decisión ha generado opiniones divididas. Mientras algunos consideran que fortalece la institucionalidad y el respeto a los espacios públicos, otros creen que limita expresiones culturales profundamente arraigadas.

Para las autoridades, el objetivo principal es garantizar:

Orden administrativo

Uso responsable de bienes públicos

Imagen institucional

Continuidad laboral

Carnaval con reglas

Con esta medida, la ALP deja claro que las celebraciones deberán realizarse fuera de los ambientes oficiales, marcando un límite entre tradición y función pública.

El mensaje es directo: el Carnaval se celebra, pero sin afectar el trabajo ni los espacios del Estado.

Mira la programación en Red Uno Play