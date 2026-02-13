¿Viajas por Carnaval? Estas rutas presentan problemas en Bolivia

Si planeas viajar por tierra durante el Carnaval, toma previsiones. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) publicó este viernes el informe actualizado sobre la transitabilidad de la Red Vial Fundamental en Bolivia.

De acuerdo con el reporte del 13 de febrero, de los 83 tramos evaluados a nivel nacional, la mayoría se encuentra habilitada. Sin embargo, existen sectores con restricciones, desvíos, pasos controlados y bloqueos provocados por obras, conflictos sociales y condiciones climáticas adversas.

La entidad recomendó a los conductores extremar precauciones, respetar la señalización y mantenerse informados antes de emprender viaje.

TRAMOS CON OBSERVACIONES POR DEPARTAMENTO

La Paz

Chaco – Puente Villa: restricción por obras en la vía Unduavi–Chulumani. Lunes a sábado: 08:00 a 12:00 y 13:00 a 18:00 Domingos y feriados: 08:00 a 13:00

Puente Villa – Coripata: ruta intransitable por bloqueos sociales.

Santa Cruz

San Germán – Puente Ichilo: transitable con desvíos por nuevo par vial.

Bermejo – La Angostura (Chorro Viejo): hundimientos de plataforma, solo un carril habilitado.

Cochabamba

Puente Lágrimas (Ivirgarzama): intransitable por bloqueos. Se recomienda usar rutas alternas.

Beni

Santo Domingo – Monte Grande: restricción especial por evaluación del trazado.

Pando

Km 185 – La Floresta: transitable con desvíos por obras.

Conquista – El Sena: paso habilitado con desvíos.

Tarija

Itacua – La Central (Isiri): ruta cerrada por derrumbe en Volcán Colorado. Ruta alterna: Palos Blancos – Campo Pajoso.



RECOMENDACIÓN A LOS VIAJEROS

La ABC advirtió que las condiciones pueden cambiar rápidamente debido a lluvias, deslizamientos u otros factores climáticos.

Por ello, recomienda:

Verificar el estado de las rutas antes de salir

Respetar los horarios y pasos controlados

Reducir la velocidad en zonas de riesgo

No viajar de noche en tramos conflictivos

Portar equipo de emergencia

El informe actualizado puede consultarse en la página oficial de transitabilidad.

VIAJA INFORMADO, VIAJA SEGURO

Las autoridades recuerdan que un viaje seguro comienza con una buena planificación. Revisar el estado de las carreteras puede marcar la diferencia entre disfrutar el Carnaval o enfrentar contratiempos en el camino.

Mira la programación en Red Uno Play