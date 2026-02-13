TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE EN CARRETERA Feminicidio en Oruro robo de postes

24ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

¿Viajas por Carnaval? Estas rutas presentan problemas en Bolivia

La Administradora Boliviana de Carreteras reportó restricciones, desvíos y bloqueos en varias rutas del país. Recomiendan conducir con precaución y planificar los viajes antes de salir.

Silvia Sanchez

13/02/2026 9:23

Estas son las rutas con problemas en Bolivia por Carnaval. Foto ABC.
Bolivia

Escuchar esta nota

Si planeas viajar por tierra durante el Carnaval, toma previsiones. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) publicó este viernes el informe actualizado sobre la transitabilidad de la Red Vial Fundamental en Bolivia.

De acuerdo con el reporte del 13 de febrero, de los 83 tramos evaluados a nivel nacional, la mayoría se encuentra habilitada. Sin embargo, existen sectores con restricciones, desvíos, pasos controlados y bloqueos provocados por obras, conflictos sociales y condiciones climáticas adversas.

La entidad recomendó a los conductores extremar precauciones, respetar la señalización y mantenerse informados antes de emprender viaje.

TRAMOS CON OBSERVACIONES POR DEPARTAMENTO

La Paz

  • Chaco – Puente Villa: restricción por obras en la vía Unduavi–Chulumani.

    • Lunes a sábado: 08:00 a 12:00 y 13:00 a 18:00

    • Domingos y feriados: 08:00 a 13:00

  • Puente Villa – Coripata: ruta intransitable por bloqueos sociales.

Santa Cruz

  • San Germán – Puente Ichilo: transitable con desvíos por nuevo par vial.

  • Bermejo – La Angostura (Chorro Viejo): hundimientos de plataforma, solo un carril habilitado.

Cochabamba

  • Puente Lágrimas (Ivirgarzama): intransitable por bloqueos. Se recomienda usar rutas alternas.

Beni

  • Santo Domingo – Monte Grande: restricción especial por evaluación del trazado.

Pando

  • Km 185 – La Floresta: transitable con desvíos por obras.

  • Conquista – El Sena: paso habilitado con desvíos.

 

Tarija

  • Itacua – La Central (Isiri): ruta cerrada por derrumbe en Volcán Colorado.

    • Ruta alterna: Palos Blancos – Campo Pajoso.

RECOMENDACIÓN A LOS VIAJEROS

La ABC advirtió que las condiciones pueden cambiar rápidamente debido a lluvias, deslizamientos u otros factores climáticos.

Por ello, recomienda:

  •  Verificar el estado de las rutas antes de salir

  •  Respetar los horarios y pasos controlados

  •  Reducir la velocidad en zonas de riesgo

  •  No viajar de noche en tramos conflictivos

  •  Portar equipo de emergencia

El informe actualizado puede consultarse en la página oficial de transitabilidad.

VIAJA INFORMADO, VIAJA SEGURO

Las autoridades recuerdan que un viaje seguro comienza con una buena planificación. Revisar el estado de las carreteras puede marcar la diferencia entre disfrutar el Carnaval o enfrentar contratiempos en el camino.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD