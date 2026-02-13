¿Viajas por Carnaval? Estas rutas presentan problemas en Bolivia

La Administradora Boliviana de Carreteras reportó restricciones, desvíos y bloqueos en varias rutas del país. Recomiendan conducir con precaución y planificar los viajes antes de salir.
13/02/2026 9:23
Si planeas viajar por tierra durante el Carnaval, toma previsiones. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) publicó este viernes el informe actualizado sobre la transitabilidad de la Red Vial Fundamental en Bolivia.
De acuerdo con el reporte del 13 de febrero, de los 83 tramos evaluados a nivel nacional, la mayoría se encuentra habilitada. Sin embargo, existen sectores con restricciones, desvíos, pasos controlados y bloqueos provocados por obras, conflictos sociales y condiciones climáticas adversas.
La entidad recomendó a los conductores extremar precauciones, respetar la señalización y mantenerse informados antes de emprender viaje.
TRAMOS CON OBSERVACIONES POR DEPARTAMENTO
La Paz
Chaco – Puente Villa: restricción por obras en la vía Unduavi–Chulumani.
Lunes a sábado: 08:00 a 12:00 y 13:00 a 18:00
Domingos y feriados: 08:00 a 13:00
Puente Villa – Coripata: ruta intransitable por bloqueos sociales.
Santa Cruz
San Germán – Puente Ichilo: transitable con desvíos por nuevo par vial.
Bermejo – La Angostura (Chorro Viejo): hundimientos de plataforma, solo un carril habilitado.
Cochabamba
Puente Lágrimas (Ivirgarzama): intransitable por bloqueos. Se recomienda usar rutas alternas.
Beni
Santo Domingo – Monte Grande: restricción especial por evaluación del trazado.
Pando
Km 185 – La Floresta: transitable con desvíos por obras.
Conquista – El Sena: paso habilitado con desvíos.
Tarija
Itacua – La Central (Isiri): ruta cerrada por derrumbe en Volcán Colorado.
Ruta alterna: Palos Blancos – Campo Pajoso.
RECOMENDACIÓN A LOS VIAJEROS
La ABC advirtió que las condiciones pueden cambiar rápidamente debido a lluvias, deslizamientos u otros factores climáticos.
Por ello, recomienda:
Verificar el estado de las rutas antes de salir
Respetar los horarios y pasos controlados
Reducir la velocidad en zonas de riesgo
No viajar de noche en tramos conflictivos
Portar equipo de emergencia
El informe actualizado puede consultarse en la página oficial de transitabilidad.
VIAJA INFORMADO, VIAJA SEGURO
Las autoridades recuerdan que un viaje seguro comienza con una buena planificación. Revisar el estado de las carreteras puede marcar la diferencia entre disfrutar el Carnaval o enfrentar contratiempos en el camino.
