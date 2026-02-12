Cívicos califican como “histórico” el resarcimiento por daños causados por la gasolina

El vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, calificó como positiva la primera mesa técnica instalada entre los afectados por la calidad de la gasolina, autoridades del área de hidrocarburos y peritos de la aseguradora.

Zambrana destacó que en el encuentro se logró reducir de 30 a 10 los requisitos que deberán presentar los damnificados para acceder al programa de resarcimiento anunciado por el Gobierno, tras las denuncias de daños en vehículos presuntamente provocados por el combustible.

“Es histórico, es la primera vez que el Gobierno está devolviendo dinero por un daño que nos ocasionaron a los bolivianos y eso va a marcar un punto de inflexión. Estamos iniciando con los mototaxistas, pero este acuerdo servirá de base para todos los sectores del país”, sostuvo el dirigente cívico.

Según explicó, la próxima reunión fue fijada para el 19 de febrero, cuando se abordará el tema de la calidad del combustible. En tanto, el 24 de febrero el presidente de YPFB presentará una evaluación técnica y dará a conocer a los responsables por la denominada gasolina descompensada.

De acuerdo con la dirigencia de los mototaxistas, en la reunión técnica se acordó establecer tres categorías de afectación: daños leves, graves y gravísimos. Estos comprenden desde la reparación de culata, pasando por la reparación de culata y cilindro, hasta la reparación completa del motor.

Las categorías asignadas y los montos de indemnización no serán automáticos, ya que cada caso deberá pasar por una verificación técnica mediante un peritaje, que determinará el nivel de daño y la procedencia de la compensación.

El acta aclara que los acuerdos no generan obligaciones adicionales más allá de lo expresamente establecido y que se enmarcan en las competencias y la normativa vigente.

