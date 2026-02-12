¿Cuáles fueron las razones de la renuncia de la directora de la ANH, Margot Ayala?

La ahora exdirectora denunció una “red de corrupción” y afirmó que se aparta para preservar su integridad.
12/02/2026 6:36
Escuchar esta nota
La directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Bolivia, Margot Ayala, renunció a su cargo en medio de una polémica por la venta de gasolina en mal estado, denunciada por transportistas y reconocida por el Gobierno de Rodrigo Paz.
"Para preservar mi integridad profesional y personal, considero responsable conmigo misma dar un paso al costado. Desde esa convicción y siendo coherente con mis valores personales y profesionales, hoy he decidido renunciar a mi cargo como directora ejecutiva de la ANH", afirmó.
Sindicatos de transportistas se movilizaron la anterior semana en regiones como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Beni, para exigir al Gobierno una compensación por los daños que supuestamente causó a sus vehículos la gasolina que se vende en el país y que tiene mala calidad.
Las autoridades bolivianas han reconocido que se vendió combustible en mal estado, pero que el problema no es nacional, por lo que se identificaron "casos específicos de gasolina residual localizada en algunos tanques con parámetros inferiores, correspondientes a adquisiciones anteriores, además de concentraciones superiores de gomas y manganeso".
Los dirigentes de los chóferes exigieron sanciones para las autoridades responsables de la venta de gasolina en mal estado, por lo que Ayala es la primera autoridad de alto rango del Gobierno en renunciar por ese caso.
A tiempo de renunciar, la ahora exdirectora dijo que "nunca" fue militante ni miembro de ningún partido político" y tampoco perteneció a "la cúpula de ningún Gobierno".
Asimismo, pidió a la población que defienda la institucionalidad y que ya no haya enfrentamientos entre bolivianos, "les dejo una ANH limpia, transparente y lista para trabajar por su país".
El Ministerio Público investiga a Ayala por la venta de gasolina en mal estado y en las próximas horas reprogramará su declaración.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00