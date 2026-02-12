Música, carrozas y 26 comparsas: así se preparan los premilitares para el Corso de Corsos en Cochabamba

El ambiente del Carnaval ya se vive en Cochabamba y los premilitares afinan los últimos detalles para su participación en el Corso de Corsos 2026. Con música, color y entusiasmo, los ensayos ingresan a su etapa final de cara al evento central del Carnaval cochabambino, previsto para el sábado 21 de febrero desde las 09:00.

El jefe de Relaciones Públicas de la Séptima División, Henry Peña, informó que se programó la participación de 10 unidades militares y 26 comparsas, cada una con temáticas diferentes inspiradas en personajes y películas populares como Avatar y Mario Bros.

Detalló que los ensayos continuarán hasta el miércoles 18 de febrero, mientras que el jueves 19 y viernes 20 se realizará el armado de las carrozas.

Peña explicó que cada temática es elegida de manera conjunta entre instructores y premilitares y enfatizó que primero se elabora un prototipo del disfraz y luego se replica para todos los participantes, logrando uniformidad y creatividad en la presentación.

Este año participarán alumnos de la Escuela de Sargentos, los soldados premilitares e instructores, quienes aportarán un atractivo especial al desfile, puntualizó.

El jefe de Relaciones Públicas de la Séptima División, mencionó el mayor desafío para los participantes es el armado de las carrozas, debido al tiempo y a factores climáticos como la lluvia, ya que se requiere espacios amplios para su elaboración.

Precisó que para esta gestión, además, se redujo el número de efectivos participantes al 60% del personal, manteniendo la misma cantidad de compañías. En total, la guarnición contará con alrededor de 1.500 efectivos.

Los organizadores adelantaron que algunos personajes serán sorpresa e invitaron a la población y a turistas nacionales e internacionales a disfrutar del Corso de Corsos, destacando que “hacer patria también es mostrar nuestra cultura”.

El Corso de Corsos 2026 ya empieza a sentirse en las calles de la ciudad, que se alista para recibir a miles de visitantes en un recorrido lleno de música, danza y alegría a lo largo de El Prado y la avenida Ramón Rivero.

