TEMAS DE HOY:
Caso maletas pastor acusado de abuso requisa en palmasola

24ºC Santa Cruz de la Sierra

3ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

Música, carrozas y 26 comparsas: así se preparan los premilitares para el Corso de Corsos en Cochabamba

Diez unidades militares y 26 comparsas participarán en el desfile del 21 de febrero. Los ensayos concluyen el 18 y luego se armarán las carrozas.

Cristina Cotari

12/02/2026 8:34

El jefe de Relaciones Públicas de la Séptima División, Henry Peña brinda detalles de los ensayos: Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

El ambiente del Carnaval ya se vive en Cochabamba y los premilitares afinan los últimos detalles para su participación en el Corso de Corsos 2026. Con música, color y entusiasmo, los ensayos ingresan a su etapa final de cara al evento central del Carnaval cochabambino, previsto para el sábado 21 de febrero desde las 09:00.

El jefe de Relaciones Públicas de la Séptima División, Henry Peña, informó que se programó la participación  de 10 unidades militares y 26 comparsas, cada una con temáticas diferentes inspiradas en personajes y películas populares como Avatar y Mario Bros.

Detalló que los ensayos continuarán hasta el miércoles 18 de febrero, mientras que el jueves 19  y viernes 20 se realizará el armado de las carrozas.

 

Peña explicó que cada temática es elegida de manera conjunta entre instructores y premilitares y enfatizó que  primero se elabora un prototipo del disfraz y luego se replica para todos los participantes, logrando uniformidad y creatividad en la presentación.

Este año  participarán alumnos de la Escuela de Sargentos, los soldados premilitares e instructores, quienes aportarán un atractivo especial al desfile, puntualizó.

El jefe de Relaciones Públicas de la Séptima División, mencionó el mayor desafío para los participantes es el  armado de las carrozas, debido al tiempo y a factores climáticos como la lluvia, ya que se requiere espacios amplios para su elaboración.

Precisó que para esta gestión, además, se redujo el número de efectivos participantes al 60% del personal, manteniendo la misma cantidad de compañías. En total, la guarnición contará con alrededor de 1.500 efectivos.

Los organizadores adelantaron que algunos personajes serán sorpresa e invitaron a la población y a turistas nacionales e internacionales a disfrutar del Corso de Corsos, destacando que “hacer patria también es mostrar nuestra cultura”.

El Corso de Corsos 2026 ya empieza a sentirse en las calles de la ciudad, que se alista para recibir a miles de visitantes en un recorrido lleno de música, danza y alegría a lo largo de El Prado y la avenida Ramón Rivero.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD