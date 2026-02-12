Vecinos de Ventilla expulsan a línea de trufis en El Alto

En la ciudad de El Alto, en la zona de Ventilla, vecinos decidieron bloquear el acceso a esa zona exigiendo la expulsión de la línea de trufi que pertenece al sindicato 27 de Abril. Los motivos de la solicitud de expulsión serían por las denuncias de abusos que realizan los conductores y falencias que tienen en el servicio.

Según vecinos, los conductores elevaron el precio de los pasajes a Bs. 3.50, no cumplen con sus rutas y que solo trabajan hasta las 20:00 horas. En muchas ocasiones no recogen a los niños y a personas de la tercera edad.

“Recibimos muchos abusos; ellos han impuesto un pasaje de Bs 3.50 e incluso así los hemos recibido porque no tenemos otro transporte. Ahora recibimos abusos: no recogen a los niños de la escuela, no recogen a personas mayores, nos botan en medio”, declaró una vecina.

Solución

Los vecinos solicitan que otros sindicatos, principalmente de minibuses, puedan ingresar a la zona y ofrecer el servicio desde la zona de Ventilla hasta la Ceja de El Alto. Abren la posibilidad para otros operarios de transporte.

Estos reclamos son constantes en la ciudad de El Alto, donde el sector de los chóferes asegura que realizan controles a sus integrantes, además de que les impusieron una multa de Bs 150 a quienes no cumplan con las rutas.

