El Alto: refuerzan controles para frenar cobros irregulares en pasajes del transporte público

La Alcaldía de El Alto, en coordinación con la Policía Boliviana, intensificó los controles en distintas zonas de la ciudad para garantizar el cumplimiento de las tarifas establecidas en el transporte público y evitar el cobro irregular conocido como “trameaje”.

Uno de los principales cambios es la eliminación del pasaje nocturno, medida acordada entre la Municipalidad y los sindicatos de transportistas, según detalla una resolución conjunta.

Tarifas definidas por tramo

La normativa vigente establece dos tarifas únicas:

Bs 2 para tramos cortos

Bs 2,50 para tramos largos

En sectores como Senkata, los vecinos deben pagar Bs 2 hasta la extranca; al superar ese punto, el pasaje sube a Bs 2,50.

Las autoridades municipales recordaron a los conductores la obligación de respetar las tarifas y los tramos definidos. Asimismo, exhortaron a la población a denunciar cobros indebidos a través de los canales oficiales.

Los operativos continuarán en puntos estratégicos de la urbe para evitar abusos y brindar mayor seguridad a los usuarios del servicio de transporte.

