TEMAS DE HOY:
hombre desaparecido Mujer hallada en freezer Violencia Familiar

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

El Alto: refuerzan controles para frenar cobros irregulares en pasajes del transporte público

Guardias municipales y policías controlan que se respeten las nuevas tarifas de transporte en El Alto.

Juan Marcelo Gonzáles

29/12/2025 19:57

Foto: Guardias Municipales de El Alto (Captura de video redes sociales)
El Alto

Escuchar esta nota

La Alcaldía de El Alto, en coordinación con la Policía Boliviana, intensificó los controles en distintas zonas de la ciudad para garantizar el cumplimiento de las tarifas establecidas en el transporte público y evitar el cobro irregular conocido como “trameaje”.

Uno de los principales cambios es la eliminación del pasaje nocturno, medida acordada entre la Municipalidad y los sindicatos de transportistas, según detalla una resolución conjunta.

Tarifas definidas por tramo

La normativa vigente establece dos tarifas únicas:

  • Bs 2 para tramos cortos

  • Bs 2,50 para tramos largos

En sectores como Senkata, los vecinos deben pagar Bs 2 hasta la extranca; al superar ese punto, el pasaje sube a Bs 2,50.

Las autoridades municipales recordaron a los conductores la obligación de respetar las tarifas y los tramos definidos. Asimismo, exhortaron a la población a denunciar cobros indebidos a través de los canales oficiales.

Los operativos continuarán en puntos estratégicos de la urbe para evitar abusos y brindar mayor seguridad a los usuarios del servicio de transporte.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD