Gobierno amplía el feriado hasta el 2 de enero y mantiene el del 22 por el Día del Estado Plurinacional

En conferencia de prensa, el ministro de Trabajo, Édgar Morales, anunció el Feriado Nacional excepcional del 2 de enero de 2026, como una medida para fomentar el turismo y reactivar la economía. Además, confirmó que el feriado del 22 de enero se mantiene vigente por el Día del Estado Plurinacional.

Ambas fechas contemplan la suspensión de actividades laborales en los sectores público y privado, a nivel nacional.

“Sin afectar al feriado que en principio queríamos trasladar del 22 al 2 de enero, porque va a continuar ese feriado, solamente estamos dando una ampliación del feriado del 1 hasta el 2 de enero”, declaró Morales.

Medida busca dinamizar la economía

La decisión fue tomada tras una evaluación del gabinete ministerial, con el objetivo de estimular el turismo interno y generar un efecto similar al feriado largo de Navidad, que tuvo un impacto positivo en distintas regiones del país.

Según proyecciones, el feriado extendido podría mover hasta 146 millones de bolivianos, beneficiando especialmente al sector hotelero, gastronómico y comercial.

El 22 de enero no se modifica

Morales aclaró que el feriado del 22 de enero no será modificado, ya que es una fecha de carácter histórico y constitucional, en homenaje a la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play