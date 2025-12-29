TEMAS DE HOY:
Infanticidio en Cochabamba Infanticidio Santivañez

25ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Educación

¡Oficial! Ministerio de Educación confirma la fecha del inicio de clases para el 2026

La ministra de Educación, Beatriz García, anunció el retorno a las aulas bajo una ambiciosa agenda de transformación, que incluye la actualización del modelo curricular y un sistema de medición de la calidad educativa.

Jhovana Cahuasa

28/12/2025 21:41

Foto: Red Uno Archivo.
Bolivia

Escuchar esta nota

La ministra de Educación, Beatriz García, confirmó este domingo que el retorno a las actividades escolares en todo el país está programado para el 2 de febrero de 2026. Sin embargo, la autoridad subrayó que esta nueva gestión no será un ciclo ordinario, sino el punto de partida para una reforma estructural en los contenidos y la evaluación del aprendizaje.

Más allá de la fecha de inicio, la ministra García destacó que su despacho se encuentra finalizando los detalles de un modelo curricular mejorado y actualizado. Este cambio busca responder a las necesidades actuales de los estudiantes, dejando atrás métodos obsoletos y priorizando una educación que sea competitiva a nivel internacional.

“El 2026 apuntamos a implementar un diseño curricular que realmente beneficie a nuestros niños y jóvenes. Nuestra prioridad absoluta será la medición de la calidad educativa, para saber no solo cuántos niños van al colegio, sino cuánto y qué están aprendiendo realmente”, enfatizó la autoridad.

 

Desde que asumió la cartera de Estado, García ha encabezado una serie de reuniones estratégicas con diversas instituciones y organizaciones sociales. El objetivo central de estos encuentros ha sido recoger diferentes visiones sobre la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez, con el fin de ajustar la normativa a la realidad actual de las aulas.

“Estamos trabajando en una normativa que detalle el calendario escolar de forma precisa, pero también en la visión de país que queremos proyectar a través de la educación”, señaló la ministra.

Se espera que en las próximas semanas el Ministerio de Educación publique la Resolución Ministerial 001/2026, la cual definirá los periodos de inscripción, los protocolos de bioseguridad y las fechas de los descansos pedagógicos.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

La gran batalla

23:30

Tierra nuestra

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

La gran batalla

23:30

Tierra nuestra

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD