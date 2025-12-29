¡Oficial! Ministerio de Educación confirma la fecha del inicio de clases para el 2026

La ministra de Educación, Beatriz García, confirmó este domingo que el retorno a las actividades escolares en todo el país está programado para el 2 de febrero de 2026. Sin embargo, la autoridad subrayó que esta nueva gestión no será un ciclo ordinario, sino el punto de partida para una reforma estructural en los contenidos y la evaluación del aprendizaje.

Más allá de la fecha de inicio, la ministra García destacó que su despacho se encuentra finalizando los detalles de un modelo curricular mejorado y actualizado. Este cambio busca responder a las necesidades actuales de los estudiantes, dejando atrás métodos obsoletos y priorizando una educación que sea competitiva a nivel internacional.

“El 2026 apuntamos a implementar un diseño curricular que realmente beneficie a nuestros niños y jóvenes. Nuestra prioridad absoluta será la medición de la calidad educativa, para saber no solo cuántos niños van al colegio, sino cuánto y qué están aprendiendo realmente”, enfatizó la autoridad.

Desde que asumió la cartera de Estado, García ha encabezado una serie de reuniones estratégicas con diversas instituciones y organizaciones sociales. El objetivo central de estos encuentros ha sido recoger diferentes visiones sobre la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez, con el fin de ajustar la normativa a la realidad actual de las aulas.

“Estamos trabajando en una normativa que detalle el calendario escolar de forma precisa, pero también en la visión de país que queremos proyectar a través de la educación”, señaló la ministra.

Se espera que en las próximas semanas el Ministerio de Educación publique la Resolución Ministerial 001/2026, la cual definirá los periodos de inscripción, los protocolos de bioseguridad y las fechas de los descansos pedagógicos.

Mira la programación en Red Uno Play