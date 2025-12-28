¿Buscas una beca? El Gobierno gestiona 17.000 espacios con IBM, Google y Amazon

Según el Gobierno, el objetivo de la gestión de becas es posicionar a Bolivia en la vanguardia tecnológica del siglo XXI, por ello el presidente Rodrigo Paz anunció hace días atrás el lanzamiento de un ambicioso programa de 17.000 becas de especialización.

Esta iniciativa, respaldada por alianzas estratégicas con líderes mundiales de la industria como Google, Amazon Web Services (AWS), IBM, Oracle y el Project Management Institute (PMI), busca dotar a estudiantes e ingenieros bolivianos de herramientas competitivas en ciencia, tecnología e inteligencia artificial.

El plan educativo se divide en dos grandes pilares. Por un lado, se han gestionado 10.000 becas especializadas directamente con las firmas internacionales para formación técnica de alto nivel.

Por otro, el Ministerio de Educación ha habilitado 7.000 cupos adicionales, sumando un total de 17.000 oportunidades que pretenden frenar la fuga de talentos y generar empleo local de alta calidad.

“Estamos llevando adelante paso a paso un sueño de los bolivianos de entrar al mundo con tecnologías respaldadas por las mejores empresas del mundo, con más de 10 mil becas especializadas, fuera de las siete mil becas que hemos trabajado con el Ministerio de Educación. En total, Bolivia el próximo año tendrá 17 mil becas para los futuros estudiantes e ingenieros en diferentes áreas”, remarcó el mandatario Rodrigo Paz, durante la presentación del Decreto Supremo 5509, norma que también habilita el internet satelital de baja órbita (Starlink y Kuiper).

Fechas clave para los postulantes

El Gobierno instó a los interesados a estar atentos a las plataformas oficiales para no perder esta oportunidad única de formación gratuita y certificada, el periodo de inscripciones se iniciará del 1 al 20 de febrero de 2026.

El inicio de clases será el 10 de marzo de 2026.

