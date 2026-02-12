Candidatas a Reina Hispanoamericana robaron cámaras en El Mañanero

El escenario de El Mañanero se convirtió en una verdadera pasarela internacional con la visita de varias candidatas a Reina Hispanoamericana, quienes ya han conquistado títulos previos rumbo a la gala final el próximo 21 de febrero.

Desde Perú, Camila Chacón expresó su emoción por estar en el país y vivir de cerca el Carnaval. La representante limeña destacó las similitudes culturales entre Bolivia y su tierra natal, especialmente en estas fechas festivas donde el agua, la música y la tradición unen a ambos pueblos. Además, anticipó su visita al Carnaval de Oruro.

La representante de Bolivia, Eugenia Rendin, celebró su designación como embajadora de la “Mejor Sonrisa”, agradeciendo el reconocimiento y resaltando la importancia de mantener una rutina de cuidado personal sencilla y natural.

El turismo también tuvo su espacio en la conversación. Miss Venezuela galardonada como 'Chica Ecojet' aseguró que portar esa banda significa promover uno de sus pilares personales: mostrar la riqueza cultural y los destinos del mundo a través de sus redes sociales.

La gastronomía fue protagonista del encuentro. Las candidatas se mostraron encantadas con la comida boliviana, especialmente con las empanadas y las tradicionales salteñas, que prometen probar antes de dejar el país. Incluso hubo propuestas de intercambio culinario, con ceviche peruano incluido.

Belleza, cultura, tradición y hermandad latinoamericana marcaron la jornada en el Mañanero, donde las candidatas no solo mostraron su elegancia, sino también su carisma y conexión con Bolivia.

