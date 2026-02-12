Zamora defiende protocolos en aeropuertos y garantiza transparencia ante la justicia

El Ministerio de Obras Públicas ratificó que la seguridad en las terminales aéreas se mantiene bajo estrictos protocolos de fiscalización y eficiencia. "Siempre ha habido controles, no tiene que volver a pasar este tipo de casos", sentenció el ministro Mauricio Zamora al defender el rol de Naabol y la DGAC, referente al caso maletas.

La autoridad aseguró contar con informes detallados que respaldan el cumplimiento de los procedimientos operativos en el manejo de equipaje.

Al respecto, Zamora enfatizó: "Las investigaciones siguen en curso y ya darán resultados; si hay alguien involucrado tendrá que pagar ante la justicia".

Finalmente, el Gobierno manifestó su total apertura para colaborar con los tiempos y requerimientos del Ministerio Público. "Estamos prestos a cualquier llamado de la Fiscalía, si tienen que declarar están los funcionarios prestos para ir", concluyó el titular de la cartera.

Mira la programación en Red Uno Play