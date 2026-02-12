Denuncian agresión física en kínder de Cochabamba: Niño de 3 años teme retornar a clases

Un grave caso de presunto maltrato infantil sacude a una unidad educativa de la zona norte. Un padre de familia denunció públicamente que su hijo de apenas tres años, perteneciente al nivel inicial, fue agredido físicamente por su maestra, quien le habría propinado golpes en la mano la semana pasada.

El testimonio del menor

El hecho salió a la luz tras la difusión de un video grabado por el progenitor, donde se observa al pequeño relatar lo sucedido con evidente angustia. "Malo. Profesora a mi mano, mi mano me ha pegado", expresa el niño en la grabación mientras hace el ademán de golpearse, utilizando también la expresión "titiu" para referirse al dolor causado.

El padre manifestó su profunda preocupación por el estado emocional de su hijo:

"Desde ese entonces sigue con eso. Está traumado porque a diario lo repite. Tal vez mi hijo corre de un lado a otro, pero la solución no es esa. Yo como padre ni siquiera lo toco", afirmó.

Antecedentes y exigencias de los padres

La indignación crece entre la comunidad educativa, ya que, según las denuncias, la maestra tendría antecedentes de maltrato registrados desde el año pasado y otras quejas recientes de diferentes padres de familia. Ante esta situación, los movilizados exigen la destitución inmediata de la docente y han advertido que no enviarán a sus hijos a clases hasta que se concrete el cambio.

Por su parte, la Junta Escolar de Padres de Familia ha tomado cartas en el asunto y anunció que realizará un seguimiento riguroso al caso. Entre las medidas inmediatas, solicitarán a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) que se realicen evaluaciones psicológicas a todos los niños del curso, pues no descartan que existan más víctimas de maltrato que aún no se han animado a hablar.

Mira la programación en Red Uno Play