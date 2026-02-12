Alerta por chikungunya: Vecinos podrán solicitar fumigación a través de línea municipal

La línea gratuita fue habilitada para que los vecinos soliciten fumigación y denuncien acumulación de maleza, en el marco de la alerta roja sanitaria por chikungunya.
11/02/2026 21:38
Escuchar esta nota
En el marco de la emergencia sanitaria por chikungunya, la Alcaldía de Santa Cruz habilitó la línea gratuita 800-12-5700 para que la población pueda solicitar fumigación o denunciar acumulación de maleza en sus barrios.
La autoridad municipal informó que el número está disponible para que los vecinos proporcionen su ubicación y así las brigadas puedan acudir a realizar trabajos de limpieza, eliminación de criaderos y desbroce de áreas verdes.
Más de 400 personas trabajan actualmente en tareas de mantenimiento y limpieza, intensificando esfuerzos debido al rápido crecimiento de maleza por la temporada de lluvias.
Desde el municipio recordaron que la participación ciudadana es clave en esta campaña. Se pidió a la población abrir puertas y ventanas cuando pasen las brigadas de fumigación y eliminar recipientes con agua acumulada en sus viviendas.
Las autoridades reiteraron que el trabajo será permanente y que no habrá pausa en los operativos mientras continúe la emergencia sanitaria.
