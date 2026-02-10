Canal Isuto, entre maleza y mosquitos: vecinos denuncian criaderos y exigen limpieza

Vecinos del quinto anillo, en la zona del Canal Isuto de Santa Cruz, denunciaron que la falta de limpieza de la maleza crecida y de los canales de drenaje ha provocado la proliferación de mosquitos, generando preocupación por la salud de las familias del sector.

Los vivientes aseguraron que el agua estancada y la vegetación sin mantenimiento se han convertido en criaderos de mosquitos, situación que según indican ya estaría afectando a personas de la zona con enfermedades como la chikungunya y el dengue.

“Hay harto mosquito, el canal está descuidado, está todo monte. Nosotros limpiamos por nuestra cuenta, cada vecino limpia con machete”, relató una vecina del sector, evidenciando que los propios residentes intentan controlar la maleza ante la falta de intervención municipal.

Otra habitante manifestó su preocupación por el impacto en la salud de la comunidad. “Grave los mosquitos, y de eso se están enfermando. Más adentro también vive gente y de ahí vienen con dengue. Ayer varias señoras estaban yendo a la posta”, señaló.

Los testimonios coinciden en que la presencia de mosquitos ha aumentado considerablemente en las últimas semanas. “Hartísimo mosquito hoy. A la autoridad hay que decirle que vengan a hacer limpieza, nosotros somos los que sufrimos aquí. La Alcaldía no hace limpieza, nunca. Tienen que fumigar todo esto”, expresó otra vecina.

Incluso, una ciudadana afirmó que en su familia varias personas resultaron afectadas. “En mi familia son cinco que han estado con dengue. La Alcaldía no viene y no hace buena gestión”, sostuvo.

Los vecinos piden a las autoridades municipales realizar trabajos de limpieza, desmalezado y fumigación en el Canal Isuto y zonas aledañas, para evitar que continúe la proliferación de mosquitos y se incrementen los casos de enfermedades.

