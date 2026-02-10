¿Qué espumas están permitidas en Carnaval? Conozca las nueve marcas autorizadas

A pocos días del inicio de las celebraciones de Carnaval, autoridades nacionales y municipales dieron a conocer la lista oficial de espumas autorizadas para su comercialización, destacando que estos productos cumplen con parámetros de seguridad para la salud de la población y la protección del medio ambiente.

El viceministro de Medio Ambiente, Jorge Ernesto Ávila, presentó este martes las nueve marcas habilitadas: Rey Momo, Alegría Carnavalera, Fiesta, Loco Loco, Cosminieve, Rey Kiko, Bambuchaso, Copito Carnavalero y Reina Mora.

Desde distintas alcaldías del país se recomendó a la ciudadanía adquirir únicamente estas espumas, ya que el uso de productos no autorizados puede provocar daños en la piel, irritaciones oculares y efectos negativos en el entorno.

Las intendencias municipales serán las encargadas de realizar controles en mercados y puntos de venta. Las espumas que no figuren en la lista oficial serán decomisadas como parte de los operativos de fiscalización.

Defensa al Consumidor de la Alcaldía de Cochabamba también alertó sobre la presencia de productos falsificados o adulterados. En ese sentido, recomendó evitar la compra de envases con abolladuras, raspaduras u oxidaciones, ya que podrían representar un riesgo para la salud.

En La Paz, la Intendencia Municipal amplió la advertencia a los cosméticos utilizados durante las celebraciones carnavaleras, especialmente aquellos de procedencia china. Recordaron que todos estos productos deben contar con registro sanitario otorgado por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed).

