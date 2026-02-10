TEMAS DE HOY:
Menonita estafado Garrafas de GLP Feminicidio

34ºC Santa Cruz de la Sierra

18ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

¿Qué espumas están permitidas en Carnaval? Conozca las nueve marcas autorizadas

Las intendencias municipales serán las encargadas de realizar controles en mercados y puntos de venta.

Charles Muñoz Flores

10/02/2026 15:07

Solo nueve espumas están autorizadas. FOTO: Ministerio de Planifición del Desarracollo y Medio Ambiente.
Bolivia

Escuchar esta nota

A pocos días del inicio de las celebraciones de Carnaval, autoridades nacionales y municipales dieron a conocer la lista oficial de espumas autorizadas para su comercialización, destacando que estos productos cumplen con parámetros de seguridad para la salud de la población y la protección del medio ambiente.

El viceministro de Medio Ambiente, Jorge Ernesto Ávila, presentó este martes las nueve marcas habilitadas: Rey Momo, Alegría Carnavalera, Fiesta, Loco Loco, Cosminieve, Rey Kiko, Bambuchaso, Copito Carnavalero y Reina Mora.

Desde distintas alcaldías del país se recomendó a la ciudadanía adquirir únicamente estas espumas, ya que el uso de productos no autorizados puede provocar daños en la piel, irritaciones oculares y efectos negativos en el entorno.

Las intendencias municipales serán las encargadas de realizar controles en mercados y puntos de venta. Las espumas que no figuren en la lista oficial serán decomisadas como parte de los operativos de fiscalización.

Defensa al Consumidor de la Alcaldía de Cochabamba también alertó sobre la presencia de productos falsificados o adulterados. En ese sentido, recomendó evitar la compra de envases con abolladuras, raspaduras u oxidaciones, ya que podrían representar un riesgo para la salud.

En La Paz, la Intendencia Municipal amplió la advertencia a los cosméticos utilizados durante las celebraciones carnavaleras, especialmente aquellos de procedencia china. Recordaron que todos estos productos deben contar con registro sanitario otorgado por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed).

Con información de ABI.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD