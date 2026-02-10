¡El Carnaval se prende en Cochabamba! Máscaras de políticos invaden los mercados

A pocos días del Carnaval, el movimiento comercial se intensificó en el mercado Calatayud de la ciudad de Cochabamba, donde comerciantes ya ofrecen una variedad de artículos festivos que llaman la atención de los compradores por sus novedades y variedad de precios.

Entre los productos más buscados están las máscaras de personajes políticos nacionales e internacionales, que este año se convierten en una de las principales atracciones.

Los vendedores anunciaron la llegada de máscaras con los rostros del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; del ahora expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del expresidente Evo Morales y otras autoridades.

Los comerciante indicaron que los nuevos productos comenzaron a llegar desde este martes y continuarán abasteciéndose hasta el miércoles, con el objetivo de contar con toda la oferta disponible para los festejos carnavaleros.

“Vamos a tener de todos los políticos, ya están llegando las máscaras y desde mañana estarán disponibles”, anunció una vendedora.

Además de las máscaras, en los puestos ya se comercializan espumas autorizadas, serpentinas, globos de agua, pelucas, disfraces y los tradicionales chisguetes cuyos precios varían entre 3 y 180 bolivianos, dependiendo del tamaño y la calidad. Las espumas, por su parte, se venden entre 7 y 28 bolivianos.

Los comerciantes aseguran que cada año el Carnaval trae nuevas tendencias y esperan que la demanda aumente conforme se acerquen las principales actividades festivas, convirtiendo al mercado Calatayud en uno de los puntos más concurridos para quienes buscan prepararse para celebrar con color, humor y tradición.

