Paola I fue coronada reina 'Curumechaca' y está lista para el Corso Cruceño

Paola I fue coronada como reina de la agrupación Curumechaca, una agrupación con 31 años de historia dentro del Carnaval cruceño y conformada por cinco comparsas que mantienen viva la tradición y la alegría de esta fiesta grande.

La soberana visitó el set de El Mañanero luciendo un elegante traje plateado y su corona, aún emocionada por la noche de su proclamación.

“Muy feliz, muy honrada de esta noche tan maravillosa que pasamos el día viernes. Agradecida con la comparsa por haberme escogido como su reina y lista para vivir el carnaval que ya se nos viene encima”, expresó.

La fiesta de coronación comenzó el viernes y se extendió hasta la madrugada del sábado, en una celebración marcada por la confraternización entre comparseros, familias y amigos. “Ha sido una extraordinaria noche y ella ha sido la estrella que iluminó la fiesta”, destacaron desde la agrupación.

Uno de los representantes de la comparsa “Cachivaches”, parte de la Curumechaca, explicó que un cachivache es “un tipo alegre, que le gusta disfrutar de la amistad, del cariño y de los tiempos que han pasado”, reflejando el espíritu festivo que caracteriza al grupo.

De cara al Corso y al carnaval de calle, Paola hizo una invitación a toda la población: “Los invito a todos a que celebremos este carnaval con mucha alegría y también mucha responsabilidad. El mensaje es que nos cuidemos entre todos”.

