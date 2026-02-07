Camila I fue coronada Reina del Carnaval Cruceño 2026 en una noche de brillo y tradición

Entre aplausos, luces y una puesta en escena deslumbrante, Camila Ribera Roca fue coronada como Reina del Carnaval Cruceño 2026 la noche de este sábado en el salón Guarayos de la Feria Expocruz, cumpliendo así uno de los sueños más grandes de su vida.

Uno de los momentos más esperados fue cuando Camila I conoció finalmente la corona que marcará su reinado. La joya se mantuvo en reserva hasta el acto central, convirtiéndose en una auténtica sorpresa para la reina. La pieza destacó por su delicadeza y brillo, complementando el imponente traje creado por el diseñador Galo Sánchez.

Antes del ingreso oficial de la soberana, una decena de reinas de distintas comparsas desfilaron por la pasarela, presentando parte de las alegorías que lucirán en el corso del próximo sábado. El desfile permitió al público tener un adelanto del despliegue artístico que promete la gran fiesta carnavalera.

La noche también contó con la participación del elenco de 'Show de Mier', que aportó dinamismo al espectáculo, y con un emotivo homenaje al cantante cruceño Aldo Peña, referente de la música carnavalera, cuya trayectoria fue celebrada en uno de los cuadros artísticos.

En primera fila acompañó la ceremonia el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, integrante de la comparsa coronadora 'Testarudos', que este año tiene a su cargo la organización de las actividades principales del reinado.

La coronación no solo oficializó el inicio del reinado de Camila I, sino que dejó en evidencia la magnitud de lo que se verá en el corso 2026, con un anticipo de alegorías, música y puesta en escena que ya comienzan a marcar el pulso del Carnaval cruceño.

