Carnaval 2026

La coronación de Camila I tuvo un momento especial dedicado a Aldo Peña

Con danza, tradición y emoción, la coronación de Camila I dedicó un momento especial a recordar el invaluable aporte de Aldo Peña al desarrollo artístico de Santa Cruz.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/02/2026 22:02

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En una de las escenas más conmovedoras de la coronación de Camila I, el ballet Mitahori, junto a las reinas del Carnaval, rindió un sentido homenaje a Aldo Peña, destacado artista cruceño cuya obra dejó una huella profunda en la identidad cultural de Santa Cruz.

La puesta en escena combinó danza, simbolismo y tradición en un espectáculo cargado de emoción. A través de coreografías cuidadosamente construidas y una estética que evocó la esencia del oriente boliviano, los artistas celebraron el legado de Peña y su invaluable aporte al desarrollo artístico de la región.

El homenaje logró conectar con el público presente, que respondió con prolongados aplausos al recordar la trayectoria del músico cruceño. Muchos asistentes se pusieron de pie para acompañar el tributo, en una muestra de respeto y admiración.

La coronación de Camila I no solo estuvo marcada por el brillo, el humor y la alegría carnavalera, sino también por este espacio dedicado a honrar a una figura fundamental de la música cruceña. 

En medio de luces, música y tradición, el nombre de Aldo Peña volvió a resonar con fuerza, recordando que su legado continúa vivo en cada expresión artística de Santa Cruz.

