"Chupan la sangre económica de los bolivianos": Paz revela red de funcionarios que blindaron cargos

Tras la detención de varios exfuncionarios, el Ejecutivo asegura que la justicia ahora apunta a las cabezas de las 'mafias' estatales.

Ximena Rodriguez

07/02/2026 14:11

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia. Foto: EFE.
Bolivia

El presidente Rodrigo Paz denunció la existencia de "mafias internas" dentro del aparato estatal que habrían manipulado el escalafón administrativo para blindar sus cargos.

Según el mandatario, existen reportes de gerentes que bajaron a nivel técnico para volverse inamovibles y seguir "chupándole la sangre económica a los bolivianos".

El jefe de Estado calificó estas acciones como un boicot directo contra el país, señalando una preocupante alianza entre sectores opuestos del espectro político. "Me preocupa que haya una izquierda en este país que se está liando a una derecha (...) que no quieren dejar el pasado", afirmó Paz con severidad.

 

 

Para el Ejecutivo, esta resistencia busca bloquear las medidas de cambio porque saben que el éxito del Gobierno cerraría definitivamente las puertas al retorno de la "vieja casta". El presidente fue enfático al señalar que estos grupos "no le quieren dar futuro" a la patria para intentar preservar sus privilegios históricos.

Respecto a la lucha contra la corrupción, Paz destacó que ya existen procesos judiciales en marcha con resultados tangibles y varios exfuncionarios tras las rejas.

El mandatario aclaró la jerarquía de los detenidos hasta el momento, indicando que "hay uno que era el jefe de la pandilla, pero no el jefe de la mafia".

Aseguró que el operativo de limpieza estatal escalará hasta alcanzar a los principales responsables de la red de encubrimiento. "Estamos metiendo a varios jefes de pandillas, pero ahora tenemos que ir a agarrar por los grandes", sentenció.

