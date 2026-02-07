Tres policías fueron aprehendidos por presunto tráfico de sustancias controladas

Tres efectivos de la Policía Caminera permanecen aprehendidos en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) en Santa Cruz, tras ser acusados de ocultar parte de un cargamento de droga. El Ministerio Público ya ha tomado conocimiento formal del caso y tipificó el delito como Tráfico de Sustancias Controladas.

El fiscal de Materia, Julio César Porras, informó que "el Ministerio Público ya determinó el delito de Tráfico y solicitará la detención preventiva para estas 3 personas".

Según la investigación, se demostró que los uniformados solo reportaron dos cajas cuando en realidad el envío original constaba de cuatro, según la hoja de guía.

Por su parte, el director de la Felcn, Tcnel. Nelson Campos, explicó que la investigación se activó tras la denuncia del conductor del bus, quien fue amenazado de muerte. "Se han remitido 31 paquetes, conteniendo 19 en una caja y 12 en otra, pero en realidad habrían sido 4 las cajas que habrían sido enviadas", detalló la autoridad policial.

La fiscalía fundamenta su acusación en el análisis de cámaras de seguridad y testimonios que confirman la existencia de las cajas faltantes. "No hemos podido cuantificar porque no aparecen las dos cajas y las 3 personas aprehendidas se han acogido al silencio", sentenció el fiscal Porras sobre el estado del proceso.

Actualmente, los policías se encuentran a la espera de su audiencia de medidas cautelares para definir su situación jurídica. Las autoridades continúan con la investigación para dar con el paradero de los paquetes de cocaína que no fueron registrados oficialmente.

