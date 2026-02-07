TEMAS DE HOY:
Policial

Delincuentes rodean y balean a comerciantes que transportaban Bs 50 mil; escaparon sin robar el dinero

El motorizado recibió varios impactos de bala, aunque ninguno de los ocupantes resultó herido.

Charles Muñoz Flores

07/02/2026 10:29

Emboscada armada en la zona Ramos Gavilán: pareja logra huir pese a disparos. FOTO: RED UNO.
La Paz, Bolivia

Un violento hecho armado se registró en la zona final Ramos Gavilán, cerca del plan Autopista, donde un vehículo con dos ocupantes fue interceptado por sujetos a bordo de motorizados y posteriormente atacado con disparos de arma de fuego.

De acuerdo con el informe policial preliminar, el motorizado en el que se trasladaban un hombre de 47 años y una mujer de 40, ambos comerciantes, fue inicialmente interceptado por dos motocicletas. Al intentar escapar del lugar, la pareja fue rodeada por al menos cinco personas.

Las víctimas lograron salir de la zona con dirección a un módulo policial; sin embargo, durante la huida, los atacantes realizaron varios disparos contra el vehículo. El motorizado recibió tres impactos de bala, aunque ninguno de los ocupantes resultó herido.

Según la Policía, los comerciantes transportaban 50 mil bolivianos en efectivo, dinero que no fue sustraído durante el hecho, lo que ha generado interrogantes sobre el móvil del ataque.

Personal de Criminalística realizó el trabajo de campo en el lugar, donde se recolectaron 10 casquillos servidos y dos cartuchos no percutados, correspondientes a un arma de fuego calibre 9 milímetros.

