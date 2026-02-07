Horror en Brasil: De un disparo en la cabeza asesinó a su exnovia y a otras dos mujeres en una panadería

Un adolescente de 17 años fue detenido en la ciudad brasileña de Ribeirão das Neves, en la región metropolitana de Belo Horizonte, acusado de asesinar a su exnovia y a otras dos mujeres dentro de una panadería. El hecho ocurrió en el barrio Lagoa y generó una fuerte conmoción en la comunidad.

De acuerdo con la Policía Militar, el joven ingresó al local con el rostro cubierto y se dirigió directamente hacia su exnovia, Nathielly Kamilly Fernandes Faria, de 16 años, quien trabajaba en la caja del comercio. En medio de la situación, también resultaron atacadas Ione Ferreira Costa, clienta de 56 años, y Emanuely Geovanna Rodrigues Seabra, de 14 años, hija del dueño del establecimiento y familiar de la joven empleada. Las tres víctimas fallecieron a causa de las heridas.

Asesina a su exnovia y a dos mujeres en una panadería. (Foto: gentileza g1).

Testigos relataron que el agresor habría iniciado una discusión motivada por celos antes de disparar. Tras el ataque, escapó en motocicleta, pero fue localizado poco después durante un operativo policial. Según los investigadores, versiones contradictorias de familiares sobre sus movimientos tras el hecho despertaron sospechas que ayudaron a su identificación.

Las autoridades señalaron además que, después del ataque, el adolescente habría realizado gestos de burla frente a algunas personas presentes, lo que fue incorporado a los testimonios recogidos en la causa.

Dolor e indignación

Familiares de Nathielly afirmaron que la relación con el agresor había sido conflictiva y que la joven había recibido amenazas e insultos tras intentar terminar el vínculo. “Ella era tranquila, cariñosa y trabajadora. No merecía esto. Queremos justicia”, expresó una prima a medios locales.

Una tía de la adolescente también manifestó su indignación y vinculó el hecho a la violencia de género: “Nadie es dueño de nadie. Esto tiene que parar”, declaró.

Investigación en curso

La Policía Civil de Minas Gerais envió peritos al lugar para recolectar pruebas y avanzar con la investigación. El adolescente declaró en presencia de un abogado y quedó imputado por homicidio calificado. Las autoridades analizan si el crimen puede ser encuadrado legalmente como femicidio en el caso de su exnovia.

Por tratarse de un menor de edad, el sospechoso será presentado ante el Ministerio Público, que deberá definir si corresponde su internación provisoria en un centro socioeducativo mientras continúa el proceso judicial.

Un contexto alarmante

El caso se produce en un escenario preocupante para Brasil. En 2025, el país registró 1.518 víctimas de femicidio, la cifra más alta desde que se tipificó este delito hace una década, lo que equivale a un promedio de cuatro mujeres asesinadas por día, según datos oficiales.

