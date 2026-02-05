Jugaban cartas y terminó en tragedia: concejal disparó y ahora es buscado por homicidio

Una discusión durante un juego de cartas terminó en un crimen que conmociona a Canindeyú, Paraguay. El concejal Fredi “Rubio” Britos Figueredo es buscado por la Justicia como principal sospechoso del asesinato de Valentín Gómez Zaracho.

Según la investigación del Ministerio Público, el hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando una disputa entre los participantes del juego escaló violentamente.

De acuerdo con el fiscal Juan Benegas, “conforme a la hipótesis inicial, la persona indicada sería la responsable del hecho”.

Cuatro disparos y una muerte

Las pesquisas señalan que, en medio del enfrentamiento, el sospechoso desenfundó un arma que pertenecía a otra persona y realizó cuatro disparos contra la víctima.

Valentín Gómez Zaracho fue trasladado con vida a un centro médico, pero falleció horas después a causa de la gravedad de sus heridas.

Pruebas clave

El fiscal informó que ya cuentan con dos videos y declaraciones de testigos, los cuales calificó como “elocuentes y coincidentes”.

Estas evidencias serían fundamentales para sustentar la imputación por homicidio doloso.

Prófugo y con posible condena

Actualmente, Fredi “Rubio” Britos permanece prófugo y es buscado por las autoridades.

De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de entre 5 y 15 años de prisión, según establece la legislación paraguaya.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con los operativos para dar con su paradero y esclarecer completamente el caso.

