Terror en plena calle: pitbull ataca a recolectores y queda grabado en video

Dos recolectores de basura resultaron heridos luego de ser atacados por un perro de raza pitbull en el sur de São Paulo, Brasil. El violento hecho ocurrió el pasado lunes 2 de febrero y fue captado por una cámara de seguridad instalada en el lugar.

En las imágenes, que circulan en redes sociales, se observa cómo el animal arremete de manera repentina contra los trabajadores mientras realizaban su recorrido habitual. Ambos intentaron defenderse y escapar, pero terminaron con lesiones producto del ataque.

Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente para auxiliar a las víctimas. Los recolectores fueron trasladados a un centro médico, donde recibieron atención por las heridas sufridas.

Según reportes preliminares, el perro habría escapado de una vivienda cercana, lo que reavivó el debate sobre la tenencia responsable de mascotas y las medidas de seguridad en espacios públicos.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar responsabilidades y evitar nuevos incidentes similares.

El caso generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes piden mayor control y prevención para garantizar la seguridad de los trabajadores y transeúntes.

