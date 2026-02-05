“Hay una persona declarando”: Fiscalía revela detalles de la investigación en caso del menor agredido en pelea de sparring

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz ha intensificado las investigaciones tras el violento sparring que dejó a un menor de 15 años en estado neurocrítico. En las últimas horas, las autoridades realizaron un allanamiento en el gimnasio Nova Fit del Plan Tres Mil para recolectar equipos de grabación y entrevistar a testigos clave del suceso.

El fiscal Alberto Zeballos informó que, además del instructor detenido preventivamente, una tercera persona de 23 años se encuentra declarando.

"En este momento está prestando su declaración informativa policial, se individualizará el grado de participación como uno de los que entró en combate con la víctima", señaló la autoridad.

A la fecha, la investigación se ha ampliado por el presunto delito de tentativa de homicidio. Según la valoración forense, el adolescente presenta una incapacidad de 60 días y un cuadro clínico de extrema gravedad debido a los golpes recibidos.

Zeballos enfatizó que se está verificando si el establecimiento y los participantes cuentan con el aval de la Asociación Departamental de Boxeo. Al respecto, el fiscal advirtió: "Cuando estas prácticas no están registradas dejan de ser un hecho culposo para ser doloso porque hay una agresión con conocimiento de causa".

Las imágenes analizadas por el Ministerio Público revelan una marcada desventaja física y de experiencia, además de una omisión de auxilio por parte del personal a cargo. "En las imágenes se puede apreciar el malestar de la víctima y el instructor no detiene la pelea", denunció Zeballos sobre la conducta del entrenador.

