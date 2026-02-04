“Se perdieron muchos elementos”: Policía conoció el caso 'maletas' una semana después del ingreso

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, admitió que la institución tomó conocimiento del denominado caso 'maletas' una semana después del ingreso de las valijas al país, lo que afectó el proceso investigativo.

Según explicó, desde la llegada de las 31 maletas hasta la activación oficial del caso transcurrieron aproximadamente siete días.

“En una semana esas maletas podían haber atravesado el mundo. Al transcurrir el tiempo, ya se habían perdido muchos elementos que nos habrían servido para una mejor investigación”, afirmó.

Avances y aspectos pendientes

Sokol señaló que, pese a las limitaciones, la Policía logró avances importantes en el proceso.

“Se tienen resultados, hay personas aprehendidas y se conoce en parte lo ocurrido, pero todavía faltan aspectos por aclarar”, indicó.

Añadió que en los próximos días se continuará con las diligencias para esclarecer completamente el caso.

Investigación se amplía en Viru Viru

El comandante también informó que la investigación se amplió a todos los funcionarios que trabajaron en el aeropuerto internacional de Viru Viru el día en que arribaron las maletas.

“Todas las personas de las distintas instituciones deberán responder por qué se demoró tanto en conocerse este hecho”, manifestó.

Antecedentes del caso

Hasta el momento, no se conoce el paradero de las 31 maletas que ingresaron al país el 29 de noviembre de 2025 junto a la exdiputada Laura Rojas.

El caso, involucra también al juez Hebert Zeballos, ambos enviados con detención preventiva al penal de Palmasola por presunto tráfico de sustancias controladas.

Además, otras cuatro personas vinculadas al proceso cumplen detención preventiva, una de ellas bajo modalidad domiciliaria.

La Fiscalía continúa ampliando las investigaciones y realizando allanamientos para dar con el paradero de las maletas y establecer responsabilidades.

