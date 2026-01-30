Aduana presenta querella contra cinco funcionarios por el caso de las 'maletas' en Viru Viru

Las investigaciones en torno al denominado caso de las 'maletas' continúan en Santa Cruz, la noche del jueves la Policía junto al Ministerio Público realizaron una inspección en el Aeropuerto Viru Viru para aclarar lo ocurrido y determinar responsabilidades.

El presidente ejecutivo de la Aduana, Alberto Soto, informó que la institución presentó una querella formal contra cinco funcionarios que se encontraban de turno el día del incidente en el área de control de carga y equipaje.

“Estamos colaborando con la Fiscalía en todo el proceso de investigación. Hemos querellado contra cinco funcionarios que estaban ese día en control de carga y, en base a esa apertura, la investigación ya está en curso en el Ministerio Público”, señaló Soto.

Según explicó, los funcionarios implicados ocupaban cargos clave, entre ellos el administrador, el jefe de hall, el jefe de turno y personal operativo encargado de la recepción de pasajeros y control de equipaje.

La denuncia se basa en que la exdiputada Laura Rojas, quien portaba un pasaporte diplomático, no fue sometida a la revisión correspondiente, pese a que el reglamento establece la obligación de efectuar el control de equipaje.

“Al no haberse realizado la revisión como corresponde, hemos procedido a querellarnos contra estos funcionarios. Dos de ellos ya fueron desvinculados hace bastante tiempo”, precisó.

Asimismo, Soto indicó que se instruyó al nuevo personal a colaborar plenamente con las investigaciones, que incluyen la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de información en al menos nueve puntos distintos.

“No sabemos dónde están las maletas; eso corresponde determinarlo al Ministerio Público. Los exfuncionarios de Aduana no realizaron su trabajo y también nos vamos a querellar contra ellos”, afirmó.

La autoridad reiteró que la Aduana Nacional continuará brindando toda la información requerida por la Fiscalía y expresó su expectativa de que el caso sea esclarecido a la brevedad posible.

