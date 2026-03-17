Accidente deja tres heridos y moviliza a los servicios de emergencia

Un grave accidente de tránsito ocurrido en el segundo anillo, entre las avenidas Alemania y Beni, dejó un saldo de tres personas heridas. La magnitud del incidente obligó al despliegue inmediato de unidades de emergencia en la capital cruceña.

Varias ambulancias arribaron al lugar del siniestro para brindar los primeros auxilios y evacuar a los lesionados hacia centros médicos. El tránsito en este sector de la ciudad se mantuvo restringido mientras se realizaban las labores de asistencia.

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