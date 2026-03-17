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Policial

Accidente deja tres heridos y moviliza a los servicios de emergencia

La falta de precaución vial vuelve a golpear el tramo crítico entre las avenidas Alemana y Beni.

Ximena Rodriguez

16/03/2026 23:36

Santa Cruz

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Un grave accidente de tránsito ocurrido en el segundo anillo, entre las avenidas Alemania y Beni, dejó un saldo de tres personas heridas. La magnitud del incidente obligó al despliegue inmediato de unidades de emergencia en la capital cruceña.

Varias ambulancias arribaron al lugar del siniestro para brindar los primeros auxilios y evacuar a los lesionados hacia centros médicos. El tránsito en este sector de la ciudad se mantuvo restringido mientras se realizaban las labores de asistencia.

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