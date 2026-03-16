Aprehenden al padrastro acusado de abusar a una menor de 9 años y dejarla en terapia intensiva

Las autoridades policiales confirmaron la aprehensión de un hombre sindicado por la violación agravada de su hijastra de apenas 9 años. El hecho derivó en que la pequeña víctima quede bajo cuidados críticos en la unidad de terapia intensiva del Hospital Japonés.

El director de la FELCV, Cnl. Edson Fernández, informó sobre la situación: “Han sido varios días de un intenso trabajo para ubicar a esta persona, ya ha sido aprehendido y está sindicado por violación agravada”. El jefe policial destacó que la prioridad inicial fue garantizar la atención médica necesaria para salvar la vida de la niña.

La investigación revela que el vejamen ocurrió presuntamente el pasado 28 de febrero, aunque la denuncia formal fue sentada por la madre horas después. Según el reporte oficial, el sujeto ya había planificado su huida: “Él ya había salido con sus dos maletas del lugar donde vivían, un día antes, en horas de la noche”, detalló Fernández.

Tras la activación de los mecanismos de inteligencia y búsqueda, los efectivos lograron dar con el paradero del sospechoso en un operativo. “Activamos los mecanismos para lograr la ubicación y aprehensión del sujeto”, ratificó la autoridad policial al confirmar que el agresor ya se encuentra a disposición de la justicia.

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