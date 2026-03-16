Camión cae a un barranco y moviliza a rescatistas en El Torno

La Unidad de Gestión de Riesgo (UGR) de El Torno, en Santa Cruz, desplegó un operativo de emergencia ante el reporte del desbarrancamiento de un vehículo de alto tonelaje en la zona. Aunque las primeras informaciones alertaban sobre la caída de una flota de pasajeros, al llegar al lugar se confirmó que se trataba de un camión que transportaba equipos de sonido.

El accidente dejó como saldo dos personas heridas, quienes viajaban como ocupantes del motorizado al momento del siniestro. Ambos fueron estabilizados y trasladados de inmediato a un centro de salud cercano para recibir atención médica especializada.

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